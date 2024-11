Situație disperată pentru un român al cărui TIR a fost distrus de viituri în Valencia. De atunci, el cere ajutor pentru acte

Autovehiculul i-a fost complet distrus de șuvoaie, iar, de atunci, omul cere ajutorul autorităților române și spaniole pentru a obține actele necesare ca să-i fie radiat autovehiculul și el să se poată întoarce acasă.

Vasile Ialomița trebuia să încarce din Spania TIR-ul cu piese auto și să plece spre Germania pe 29 noiembrie. Însă a rămas în Valencia pentru o reparație și așa a fost prins de viitură. A scăpat cu viață, dar mașina a fost distrusă complet.

Traficul în zona în care se afla este și acum blocat, iar în jur sunt mașini distruse și tone de noroi. Românul spune că nu poate pleca de acolo, pentru că și-ar putea pierde camionul.

În ultimele zile, bărbatul a fost îndrumat spre autoritățile locale de la care trebuie să primească certificat constatator pentru a putea radia TIR-ul în țară. Însă, operațiunea se anunță de durată.

Reporter: La consulat ați vorbit?

Vasile Ialomița: ”Am vorbit doamnă la consulat. Soluție? Mi-a dat o listă cu avocați, care nu mai raspunde niciunul. Aștept să vină poliția locală și să văd unde duc mașina asta. Ddacă aș mai putea obține de la primărie încă o hârtie, cum că m-a prins sinistrat aici, mașina distrusă, ar fi mai bine și când ajung acasă cu hârtia asta să o traduc în românește și să mă duc la notar să dau declarații și să merg la politie.”

În tot acest timp, Vasile doarme în camionul avariat, iar comunitatea din Valencia i-a trimis mâncare și apă.

Dumitru Daniel Toader, parohia ortodoxă din Valencia: ”Cu domnul Vasile am luat legătura prin consulat. de la consulat, mi-au spus că e disperat că nu poate ajunge, că nu poate părăsi camionul, azi noapte la 3 am ajuns și eu în zonă, seara am trimis pe cineva să îi duca o pătură.”

În acest context, ministerul Afacerilor de Externe transmite că reprezentanții Ambasadei României la Madrid și cei ai consulatului României la Castellon rămân în contact permanent cu autoritățile din Spania.

Radu Mihai Filip, purtătorul de cuvânt al Ministerului Afacerilor Externe: „Reamintesc că centrul logistic pentru asigurarea asistentei și protecției în sprijinul cetățenilor romani afectați de fenomenele meteorologice care au afectat Spania este operațional și oferă servicii de luni până vineri intre 9 și 17 și sâmbăta și duminică între 10 și 15.”

În Spania, bilanțul rămâne neschimbat: potrivit ministerului nostru de Externe, șapte români sunt căutați, iar doi au decedat în timpul viiturilor.

