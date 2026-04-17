"Ne exprimăm ferm dezacordul faţă de anunţul actualului Guvern de a lista la bursă un procent din acţiunile Companiei Naţionale Aeroporturi Bucureşti (CNAB), un activ strategic deosebit de important al statului român. CNAB nu este o companie aflată în dificultate, ci una profitabilă, cu rol esenţial în infrastructura naţională şi în funcţionarea economiei. Rezultatele înregistrate anul trecut conturează un profit cert de peste un miliard de lei. În acest context, orice demers de fragmentare a participaţiei statului trebuie tratat cu maximă responsabilitate, transparenţă şi dezbatere publică reală - nu ca o simplă măsură tehnică. Ce se urmăreşte cu această listare? Observăm cu îngrijorare o continuitate a abordării la nivel guvernamental, a vânzării companiilor profitabile. Se menţine aceeaşi logică: deschiderea treptată a unui activ strategic către piaţa externă fără garanţii clare privind menţinerea controlului statului pe termen lung", se arată într-un comunicat al SCAB.

SCAB consideră că astfel de decizii nu pot fi luate fără o fundamentare solidă şi fără asumarea explicită a impactului asupra interesului naţional şi asumarea individuală a persoanelor care contribuie la astfel de decizii.

"România nu poate trata infrastructura strategică drept un simplu activ tranzacţionabil. Solicităm Guvernului să oprească orice demers lipsit de o dezbatere publică reală şi să prezinte transparent strategia pe termen lung privind CNAB. CNAB nu este de vânzare. Este un element de securitate economică naţională", a transmis SCAB.

Vicepremierul Oana Gheorghiu a prezentat, în şedinţa de Guvern de joi, o listă exploratorie privind posibila listare la bursă a unor companii de stat.

"E o propunere, este o listă doar pentru explorare, e o listă exploratorie, nu avem o decizie, o asumare politică. Listă exploratorie înseamnă că la un nivel de specialişti de AMEPIP şi din cadrul Cabinetului ne-am uitat la ce companii pot fi listate în urma unor discuţii cu specialişti din zona de piaţă de capital, dar, pentru a face pasul următor, e nevoie de un studiu de fezabilitate pentru a decide dacă aceste companii sunt eligibile pentru a fi listate. Procesul de listare este unul complex pe care trebuie să-l ducă la bun sfârşit specialişti care cu asta se ocupă", a declarat Oana Gheorghiu, într-o conferinţă de presă la Palatul Victoria.

În cadrul notei de informare prezentată în şedinţa de guvern, vicepremierul pentru reforma companiilor de stat a prezentat şi o listă a unor companii de stat propuse pentru listare la bursă, care necesită o perioadă minimă de 6 - 12 luni de pregătire: CEC Bank, propunerea avansată: IPO - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Administraţia Porturilor Maritime Constanţa - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti - FP vinde pachetul de 20%/ofertă mixtă; Societatea Naţională a Sării (Salrom) - FP vinde pachetul de 49%/ofertă mixtă; Loteria Română - ofertă mixtă (acţiuni noi + pachet stat); Compania Naţională Imprimeria Naţională - IPO - ofertă mixtă; Cuprumin-Zăcământul Roşia Poieni - parteneriat strategic (JV) nu IPO la BVB; Romarm/Uzina Mecanică Cugir - IPO condiţionat de modificare legislativă; Compania Naţională Poşta Română - IPO - FP vinde 6,48% sau ofertă mixtă după studiu de fezabilitate.