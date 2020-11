Sicriul actriței Draga Olteanu Matei, depus la Cinematograful "Mon Amour" din Piatra Neamț

Sicriul cu trupul neînsuflețit al îndrăgitei actrițe Draga Olteanu Matei a fost depus ieri pe scena cinematografului "Mon Amour" din Piatra Neamț.

Numeroși prieteni, dar și admiratori, au venit să-și ia rămas bun. Sicriul va rămâne acolo vineri și sâmbătă, iar duminică, Draga Olteanu Matei va fi înmormântată cu onoruri militare.

Sicriul cu trupul neînsuflețit a fost urcat ieri de militari pe scenă, acolo unde actriței îi plăcea cel mai mult. Atmosfera a fost apăsătoare şi toată procesiunea s-a desfăşurat într-o linişte deplină, în contrast cu ropotele de aplauze care au însoțit-o pe actriță decenii la rând.

Ana Monda, prietenă apropiată: ”E dureros pentru că nu realizăm cum o să fie viaţa fără Draga. Nici acum nu pot. Ea privea moartea ca un firesc. Ne spunea ce să facem cu ce să o îmbrăcăm cum să ne comportăm”.

Tincuța Fodor, prietenă apropiată: "Mai mult decât dificil având în vedere că ne considerăm din partea mică a familiei. Suntem câteva familii foarte apropiate ei. Altceva durere. E foarte dureros. Nu am crezut că pot ajunge şi nu am simţit nevoia să vin să văd când o aduce. Nu am putut. E greu".

Actriţa Draga Olteanu Matei s-a stins din viață la 87 de ani, în noaptea de marţi spre miercuri, la Spitalul "Sfântul Spiridon" din Iaşi.

Cei care vor să-i aducă un ultim omagiu, o vor putea face până duminică, când va avea loc slujba de înmormântare, la biserica de lângă Turnul lui Ştefan Cel Mare din Piatra Neamţ. Actriţa își va găsi odihna veşnică la cimitirul "Eternitatea", alături de soţul ei.