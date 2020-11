Existenţa modestă pe care a dus-o Draga Olteanu Matei în ultimii ani de viaţă. Cine i-a oferit o locuinţă

"Să mă ierte lumea că am avut gura slobodă și, dacă se poate, să mă vorbească de bine când mă voi duce". Sunt cuvintele cu care s-a despărțit de noi marea actriță Draga Olteanu Matei.

Transferată în stare gravă de la Piatra Neamț la Iași, artista în vârstă de 87 de ani a murit marți noapte. Suferise o hemoragie digestivă, iar eforturile medicilor au fost în zadar.

”Mă trezeam recitând. Recitam, cântam, jucam de când mă știu”.

O artistă complexă, care a trecut cu ușurință de la comedie la dramă și de la teatru la film, Draga Olteanu Matei a murit marți noapte la Spitalul Sfântul Spiridon din Iași.

Actrița a ajuns aici vineri, cu hemoragie digestivă. Venea de la spitalul din Piatra Neamț. Și era în stare gravă, încă de când au preluat-o medicii.

Draga Olteanu Matei a fost monitorizată la Terapie Intensivă până miercuri dimineața, în jurul orei 2, când inima ei a încetat să mai bată.

Diana Cimpoeșu, medic-șef UPU-SMURD Iași, purtător de cuvânt al Spitalului Sfântul Spiridon din Iași: "În ciuda eforturilor de terapie, de diagnostic, de monitorizare a echipei din Spitalul Sf. Spiridon evoluția a fost nefavorabilă. Am informat aparținătorul legal și ne exprimăm regretul față de acest moment dramatic".

Vasilica Fodor, prietena Dragăi Olteanu Matei: "Noi tot am sperat, adică ne-am legat de fiecare moment, am crezut că o să fie bine. Am discutat cu medicii și nu ne dădeau niciun fel de speranță și astăzi dimineața la ora 7 am aflat. Ieri am vorbit ultima oară cu doctorii și mi-a spus că este foarte rău”.

S-a îndrăgostit iremediabil de Piatra Neamț

Născută în București și legată profesional o viață întreagă de Capitală, Draga Olteanu Matei s-a îndrăgostit iremediabil de Piatra Neamț. Aici a decis, alături de soț, să își petreacă apusul vieții.

Draga Olteanu Matei: "Soțul meu a fost cea mai adevărată iubire, nu dragoste. Să facem diferența!".

Au cumpărat un apartament, iar la pensie s-au retras. În urmă cu 12 ani a înființat compania "Teatrul Vostru", tot în orașul de sub Pietricica.

Pe cât de mare îi este renumele Dragăi Olteanu, pe atât de modestă i-a fost ultima parte a existenței. În 2014, soțul ei, reputatul medic Ion Matei, s-a stins.

Proprietara unei pensiuni din oraș, prietenă bună cu artista, i-a oferit o locuință - probabil ca să o știe aproape.

Cei care îi treceau pragul o puteau asculta recitând. Iar câțiva norocoși au avut șansa de a sta la taifas cu distinsa actriță, gustând, chiar, din bucate pregătite de ea.

Radu Smicala, vecin: ”O femeie deosebită, simplă. Un om la valoarea ei vorbeai cu ea ca și cu un om obișnuit și era foarte plăcută și simpatică. Dumnezeu să o ierte".

Vasilica Fodor, prietena Dragăi Olteanu Matei: "E greu pentru toată lumea. E greu pentru toți cei care o cunosc și pentru cei care ne-au bucurat inimile o viață întreagă. Ultimele cuvinte ale ei au fost că toată lumea să o ierte pentru că a avut gura slobodă și să o vorbim numai de bine după ce nu va mai fi”.

Scena a atras-o încă de mică. În 1956, Draga Olteanu Matei a terminat Institutul de Artă Teatrală și a jucat pentru prima oară, în luminile reflectoarelor, piesa "Ziariștii".

Draga Olteanu Matei spunea mereu că vrea ca lumea să și-o amintească pentru rolurile ei, nicidecum ca pe un om bătrân.

”Tatăl meu mi-a pus numele Draga, să fiu dragă tuturor”

Chirița sau Veta lui Nea Mărin era fericită că televiziunea și cinematografia au această magie, de a păstra pentru public imaginea artistului, și nu a omului din spatele măștii, peste timp, indiferent de câți ani vor trece.

Pe Coana Chirița... tot pe scena de teatru a adus-o la viață. Lumea a reținut-o însă de pe marele ecran.

A fost personajul care a fascinat-o și care a propulsat-o pe Draga în rândul greilor din cinematografia românească. Ea singură a scris scenariul.

Detaliul subtil din fiecare gest și obsesia pentru pefecțiune s-au văzut și în partitura memorabilă din "Gaițele". Iar în pielea Vetei lui Nea Mărin a intrat de minune.

În 1979, Draga Olteanu Matei cucerea România cu rolul Vetei, din Nea Mărin Miliardar.

Oamenii ieșeau din cinematografe cu lacrimi, de cât râseseră. Era cea mai vizionată comedie românească a tuturor timpurilor.

"- Aveți aeroport la Băilești?

- Ce zici, Veto, facem aeroport?

- Păi, dacă trebuie, nu facem?".

”Am fost atât de buni prieteni, nu ca o femeie cu un bărbat, ci ca doi bărbați".

"Draga de Draga. Tare drag i-a fost lui tata de ea. Tare dragă mi-a fost. Bunul Dumnezeu să o primească în Împărăția Sa", a scris, miercuri, Oana Pellea, fiica regretatului Amza Pellea

Draga Olteanu a lucrat și la scenariul filmului "Patima", în care a avut rolul principal și a jucat alături de Gheorghe Cozorici ori Emanuel Petruț.

Draga Olteanu Matei: "Tatăl meu mi-a pus numele Draga, să fiu dragă tuturor".

A jucat în peste 100 de producții TV, 90 de filme și 50 de piese de teatru

Cronicile de la acea vreme punctau că artista, celebră pentru comedie, realizează una dintre cele mai bune intepretări dramatice ale vremii.

În cei 50 de ani de carieră, Draga Olteanu Matei a jucat în peste 100 de producții de televiziune, 90 de filme și 50 de piese de teatru.

"Am crescut urmărind rolurile sale, ne-am bucurat de interpretarea sa, am râs și plâns împreună. Să nu uităm nicio clipă să ne cinstim valorile", a transmis ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu.

Draga Olteanu Matei a fost cetăţean de onoare al orașelor Bucureşti şi Piatra Neamţ.

Iar în 2014, în cadrul unei ceremonii care a avut loc la Castelul Peleş din Sinaia, a primit din partea Casei Regale a României decoraţia Ordinul Coroana României în grad de Ofiţer.

Slujba de înmormântare va avea loc duminică, la biserica de lângă Turnul lui Ștefan cel Mare, în Piatra Neamț.