Și-a omorât fosta soție, de față cu nepoțica. Bărbatul a mai încercat o dată să o ucidă

Tragedie într-un sat din județul Cluj. O femeie de 69 de ani a fost ucisă de fostul ei soț, cu care împărțea aceeași curte. Martoră la întreaga scenă a fost chiar nepoțica lor, o copilă de 10 ani.

Pensionarul nu este la primul atac extrem de violent. În urma cu patru ani, pe când erau căsătoriți, el a mai încercat să o omoare pe femeie, dar atunci victima a avut șansa de-a scăpa cu viață.

A făcut pușcărie pentru tentativă de omor, dar întors acasă, și-a dus planul la bun sfârșit.

Cei doi foști soți din localitatea Mihai Viteazu se certau foarte des, spun vecinii lor. Acum patru ani, bărbatul, zidar de meserie, a încercat să o ucidă pe femeie și, după judecată, a stat 3 ani la închisoare. Între timp, femeia a divorțat, sperând să scape de necazuri.

Vecină: ”Era femeie bună, muncitoare, el un bețiv, și tot bătută și fugărită a fost de când o știu. Copiii s-au dus la casele lor, că s-au saturat de bătaie și ei, că și pe ei i-o bătut destul”.

După ce a ieșit din închisoare anul trecut, bărbatul a continuat să locuiască în aceeași curte cu fosta soție, dar în case diferite.

Vecin: ”Doamna stătea înainte și el în spate stătea la casă. Are și frate, dar dacă el are unde să stea, n-o vrut să meargă de la casa lui, îți dai seama”.

Duminică noapte, bărbatul de 71 de ani i-a bătut la ușă femeii și ea a făcut greșeala să-i deschidă.

Vecin: ”O vrut să meargă înăuntru, noaptea pe la 12 jumătate, nu știu ce să ceară, bani de băutură și cum să vă spun, o dat cu piatra, femeia a ieșit afară, a deschis ușa și atuncea s-a produs”.

Femeia se afla în casă cu nepoțica de 10 ani

Bătrâna se afla în casă cu nepoțica de 10 ani. Mama copilei este cea care a sunat la poliție.

Localnică: ”Am vorbit cu nora doamnei, răposatei. Și zice ”era cu fiică-mea acolo, apăi nu știu, nu…”, și zice fata a sunat la poliție și i-a informat și pe ei”.

Vecină: ”Nu s-au luat măsurile care au trebuit, trebuia să fie închis mai mult timp și nu se ajungea aici”.

Bărbatul a fost dus de urgență în arestul poliției și riscă altă condamnare, pentru omor.