Și-a găsit mama fără suflare, în curtea casei. Mărturisirea făcută de fiul său

Tragedie, luni la prânz, în comună Văleni din judeţul Dâmboviţa.

Un bărbat şi-a găsit mama fără suflare, în curte, iar toate indiciile arată că femeia de 69 de ani şi-a curmat singură viaţă. Apropiaţii povestesc că în ultima vreme era tot mai abătută: din cauza unor probleme de sănătate, nu mai reuşea să se ocupe de gospodărie şi de grădină, aşa cum o făcea în trecut. Ideea că este tot mai neputincioasă o măcina foarte mult, povestesc, îndurate, prietenele femeii.

Femeia, căsătorită şi mama a doi copii, a fost descoperită în agonie, chiar de fiul ei, care a dat imediat alarma!

Ovidiu Tarabă, fiul victimei: ”Nu ştiam unde este. Aşteptam să îi dau pastilele, n-am mai văzut-o, am zis că e la o vecină. Am căutat-o pe aici, prin spate, am căutat-o, nimic. A avut depresie mai de mult”.

Un echipaj de la ambulanţă a ajuns acolo, dar din nefericire medicii nu au mai putut să o readucă la viaţa pe femeie. Apropiaţii familiei povestesc că pensionara era necăjită că nu mai reuşea să îşi întreţină casa şi grădină, aşa cum era obişnuită.

Mihaela Rădescu, fiica victimei: ”O afecta că era singură, bine, cu fratele şi taică-meu, dar fiind singura femeie din gospodărie, gospodăria foarte mare, nu mai putea şi a afectat-o foarte tare”.

Veronica Tarabă, prietena victimei: ”Era muncitoare, ea a fost o fire foarte iute şi acum nu a mai putut, rămâneau lucrările în urmă şi se consuma foarte mult. Că nu e iarbă cosită, că nu e pomul stropit, le punea toate la suflet”.

Anduța Popescu, vecină: „A fost femeie gospodara şi au avut. A muncit, avea şi pensie, avea şi soţul ei pensie bună, că a lucrat la mână”.

Medicii -legisti urmează să stabilească exact cauza morţii.

Abonați-vă gratuit la newsletter-ul Știrile Pro TV de pe WhatsApp. Primiți în fiecare zi cele mai importante știri pe telefon!

Pe Instagram-ul Știrile ProTV găsiți imaginile momentului din România, dar și din lume!

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!