Șefa ÎCCJ a avut o întâlnire ”pe întuneric” cu președintele CCR: La final am luat haina lui

Președinta Înaltei Curți, Cristina Tarcea, a declarat miercuri, la ieșirea de la audierile din Consiliul Superior al Magistraturii, că a avut o discuție ”pe întuneric” cu președintele Curții Constituționale, Valer Dorneanu.

Tarcea a precizat că discuția a fost despre decizia CCR privind completurile de 5 judecători și că a fost pusă să-și lase telefonul în anticameră.

Cristina Tarcea: ”Cu domnul Valer Dorneanu am discutat despre completurile de 5 judecători, la foarte scurt timp după ce s-a pronunțat decizia prin care s-a constatat conflictul juridic de constituționalitate. Singurul lucru pe care pot să vi-l spun acum este că a fost o discuție în care am fost pusă să-mi țin telefonul în anticameră, iar discuția s-a purtat pe întuneric. Atât de întuneric încât la final am luat haina domnului Dorneanu pe mine.”

Reporter: ”De ce această discuție pe întuneric?”

Cristina Tarcea: ”Nici eu n-am înțeles”.

Reporter: ”Ce voia domnul Dorneanu de la dumneavoastră?”

Cristina Tarcea: ”O justificare a deciziei pronunțată pe completurile de 5 judecători. A deciziei lor. Discutăm amănunte altădată. Credeți-mă, vă voi spune tot ce știu.”

