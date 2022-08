Secretar de stat, luat cu salvarea după ce i s-a făcut rău în şedinţa de Guvern, de la COVID. A primit ajutor de la Rafila

Secretarul de stat a primit primul ajutor de la ministrul Sănătăţii, Alexandru Rafila, până când a fost preluat de o ambulanţă şi dus la Institutul "Matei Balş", potrivit News.

Vasilcoiu este vaccinat şi a mai avut COVID-19, mărturisind că nici prima dată forma de boală de care a suferit nu a fost una uşoară.

Cristian Vasilcoiu a povestit, într-o postare pe Facebook, că i s-a făcut rău în timpul şedinţei Executivului.

"Unii dintre voi ştiţi deja, alţii aflaţi acum: azi m-am «prelins» puţin în timpul şedinţei de Guvern, apoi am avut un episod de «brake dance» fără să vreau. Îi mulţumesc lui Alexandru Rafila pentru reacţia rapidă şi pentru că a avut grijă de mine, până a ajuns ambulanţa, care m-a dus la Matei Balş. Da, medicii au depistat că am Covid şi le mulţumesc pentru mobilizare. Am puţine ameţeli, frisoane, dureri de cap, respir ca peştele, dar nu mor”, a scris oficialul din Ministerul Muncii.

”Sunt vaccinat, am mai avut Covid”

El a spus că a purtat mască sanitară de protecţie şi că i-a anunţat pe toţi cei care cu a intrat în contact în ultima perioadă despre boală.

"Da, am purtat mască, dar îmi cer scuze faţă de colegii din minister, Guvern şi partid şi le mulţumesc pentru mesaje şi susţinere. Am anunţat pe toată lumea cu care m-am întâlnit recent. Sunt vaccinat, am mai avut Covid, nu am trecut chiar uşor prin el, se pare că nici acum. Ne vedem luni, că nu scapă nimeni de mine aşa uşor!”, a mai scris fostul jurnalist.

