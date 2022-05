VIDEO. Un pasager care nu a mai pilotat niciodată a reușit să aterizeze un avion după ce pilotului i s-a făcut rău

Acesta a spus că „nu are idee cum să piloteze un avion”, dar că s-a aflat într-o „situație serioasă” în momentul în care pilotul a devenit „incoerent”.

Controlorul de trafic aerian Robert Morgan, care este și instructor de zbor calificat, a povestit momentul în care s-a întors din pauză și a aflat că un avion cu un singur motor din Bahamas va ateriza în Florida sub manevrele unui bărbat fără experiență.

Pilot flying private plane above #Florida becomes “incoherent,” passenger radios he has “no idea” how to fly plane or where he is, before air traffic controller teaches him to successfully land aircraft, @WPBF25News rpts: https://t.co/Jx0NVjEB7G

