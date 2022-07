Secetă pedologică în trei sferturi din România. În multe localități apa se dă cu porția

Fără ploaie și fără rezerve de apă, autoritățile locale impun restricții în toată țara. Sunt localități care primesc deja apă cu porția, câteva ore pe zi. Chiar premierul Nicolae Ciucă face apel la consumul responsabil și le recomandă oamenilor să nu mai irosească apa potabilă pe udatul grădinilor.

La Corbu, ca-n multe localități, apa se dă cu porția. Proprietarii multor pensiuni au fost nevoiți să-și facă singuri stocuri de apă ori să investească în foraje.

Stelian Munteanu, administrator pensiune: ”Am forat propriul puț căci la malul mării fiind avem o problemă cu apa. Aici este pompa este puțul forat la adâncimea de 40 de metri acolo am găsit apa avem instalația”.

Câte o oră-două pe zi, uneori chiar deloc, primesc apă și locuitorii a două sate din județul Bihor. Izvoarele nu mai fac față din cauza secetei.

"- Acuma aveți apă, de exemplu?

-Acuma nu. Nu. Astăzi n-am avut deloc.

-Sunt și zile în care naveți deloc?

- Sunt, da, sunt. Și zile, și nopțile.

Localnică: "Am vrut să spăl, dar n-am avut cum”

Localnică: “Și noaptea am căutat la apă, c-am gândit că vine, dar n-o vinit. Îmi cumpără pruncii apă. Și-amu mi-o adus zece flacoane”.

La Pașcani, dar și în localitățile apropiate, situația se repetă.

Răzvan Manolache, purtătorul de cuvânt ApaVital: ” În perioada caniculară, însă, apar creşteri de consum mult peste capacitatea sistemului care duc la golirea rezervoarelor. Furnizare de apă pe parcursul zilei, însă cu întrerupere pe timpul nopţii pentru a se putea reface rezerva de apă”.

Trei sferturi din țară fiind afectată de secetă pedologică

De departe, cei mai afectați sunt agricultorii. În sol nu au mai rămas aproape deloc rezerve de apă, trei sferturi din țară fiind afectată de secetă pedologică. Cum multe localități deja au limitat consumul, premierul face apel la... civism.

Nicolae Ciucă, premierul României: ”Să înţelegem cu toţii că este vorba despre fenomene pe care nu le putem controla, iar partea aceasta de consum raţional este o datorie civică a fiecăruia dintre noi”.

Tanczos Barna, ministrul Mediului: ”Odată cu seceta a crescut foarte mult consumul de apă. Apa potabilă presupune investiţii uriaşe de captare, de tratare, de transport, de distribuţie şi nu putem, mai ales în perioadele de secetă, să consumăm de cinci, de zece ori mai mult decât într-o perioadă normală pentru a uda”.

În ultimele 10 luni, spune Ministrul Mediului, nici ploaia n-a fost îndeajuns. Sunt multe localități din Moldova, Dobrogea și Muntenia în care a plouat la jumătate față în anii trecuți. Iar de la mijlocul lunii, a fost anunțat un nou val de căldură care va înrăutăți seceta.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , Dată publicare: 06-07-2022 18:52