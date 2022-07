Scufundarea unui vas plin de oi, posibila cauză a atacurilor rechinilor din stațiunea din Egipt, unde o româncă a murit

StirilePROTV

După ce a fost confirmat faptul că o româncă este a doua persoană ucisă de rechin într-o stațiune din Egipt, au început să apară și posibilele explicații pentru aceste atacuri.

Cristina Ramses, ghid turistic local: ”Este șocant puțin faptul că tocmai un rechin s-a aventurat la o apă de adâncime foarte mică și mai ales în zona recifului să atace. Din câte am înțeles de la autorități nici nu ar fi specii foarte periculoase în această zonă. Apa este foarte mică, este o zonă cu recif”.

Localnicii din zonă spun că evenimentul este unul fără precedent. O posibilă cauză ar fi faptul că în urmă cu aproape o lună, un vas cu aproximativ 16.000 de oi s-a scufundat în Marea Roșie, la scurt timp după ce a părăsit portul sudanez Suakin. Cadavrele animalelor au fost purtate de curenți în golf, iar rechinii au pornit pe urmele lor.

Cristina Ramses, ghid turistic local: ”S-ar fi dus după cadavrele animalelor care ar fi fost aduse în zona golfului și, automat în căutare de hrană, fiind destul de multe animale decedate, animal fiind, vă dați seama că el nu a mai realizat faptul că este om. Rechinii în general nu vânează oameni, pentru că nu mănâncă”.

Amintim că informația că o româncă în vârstă de 40 de ani a fost ucisă de un rechin într-o stațiune din Egipt a fost confirmată, duminică seara de Ministerul Afacerilor Externe.

Autoritățile române încearcă să ia legatura cu familia femeii pentru a aduce în țară trupul neînsuflețit.

Cele două atacuri s-au produs la 600 de metri distanță unul de celălalt. Românca de 40 de ani dispăruse de două zile de la hotel. Dumincă a fost găsită fără viață într-un golf din stațiunea Sahl Hasheesh.

Cealaltă victimă, o turistă din Austria, înota singură în stânga pontonului de la hotelul Tropitel, tot în stațiunea Sahl Hasheesh, ne-a povestit un turist român care a fost la fața locului. Bărbatul știe că salvamarii din zona au fost atenționați de o fată, chiar înainte de tragedie, că în apă se află un rechin.

Gelu Raul Vădan, turist: „Au fost atenționați salvamarii, această fetiță care plângea în hohote și cred că este marcată pe viață, spunea că i-a zis „Shark, shark, it is a shark”, iar răspunsul a fost „Nooo, it is a dolphin”. Ori nu trebuie să fii mare expert ca să știi că există o diferență foarte mare între aripioara dorsală a unui delfin și cea a unui rechin”.

În scurt timp a avut loc atacul și toată lumea a intrat în panică.

Gelu Răul Vădan, turist: „Au început să alerge foarte mulți salvamari care păreau destul de speriați, panicați, înspre capătul pontonului. Au început să vină grupuri foarte mari de turiști. Foarte multe femei plângând în hohote, trecând pe lângă mine în fugă”.

Din păcate, pentru femeie nu s-a mai putut face nimic.

Gelu Raul Vădan, turist: „Au așteptat până în momentul în care curenții au adus-o pe acel recif de corali și a putut să fie recuperată. Au început niște mișcări de resuscitare. Ulterior au trecut pe lângă noi în fugă cu un rezervor de oxigen, cu truse medicale, a fost chemată și o ambulanță, deja era decedată. Cu o seară în urmă, eu am fost exact în acel loc. M-am cutremurat gândindu-mă că teroretic aș fi putut fi eu acolo”.

Salvamarii ar fi șters filmările din telefoanele martorilor

Oamenii spun că salvamarii hotelului au șters filmările din telefoanele martorilor.

Gelu Raul Vădan, turist: „Au fugit după ei, salvamarii, le-au confiscat telefoanele și au șters înregistrările respective”.

Rechinul ar fi avut în jur de trei metri, iar specialiștii cred că este posibil să fie vorba de un exemplar din specia mako.

Adrian Bâlbă, biolog marin: „Nu obișnuiesc să atace omul. Dacă produc zgomote la suprafața apei, se pot chiar speria. Însă acolo unde sunt ținuți în contact cu oamenii, în zone de turism al scufundătorilor, unde există ghizi ce duc scufundătorii în cele mai bogate locuri pentru imagini cu rechini și pentru senzații, acești rechini se obișnuiesc cu prezența omului. Sunt în situația de a tolera omul și de a nu le mai fi teamă. Ei sunt prădători, dacă nu le e teamă, atacă”.

Plajele din Sahl Hasheesh până în Makadi sunt deocamdată închise. Mae recomandă cetățenilor români care se află în vacanță să asculte recomandările autorităților locale legate de zonele sigure de recreere și înot în mare.