Scrisoarea transmisă de Nelu Măceșanu, tatăl Alexandrei, despre cazul de la Caracal

Alexandru Cumpănașu a publicat, pe pagina personală de Facebook, o scrisoare a tatălui Alexandrei Măceșanu.

Nelu Măceșanu, tatăl Alexandrei, spune că are încredere în autorități că o vor găsi pe Alexandra și că vor afla adevărul despre acest caz.

Pe 24 iulie, Alexandra Măceşanu, o fată de 15 ani din comuna Dobrosloveni, judeţul Olt, a dispărut după ce a plecat spre municipiul Caracal cu o maşină "la ocazie".

Minora a sunat de trei ori la numărul de urgenţă 112, spunând că a fost sechestrată de un bărbat, însă autorităţile nu au reuşit să identifice locul în care se afla. Anchetatorii au început percheziţia domiciliară la locuinţa lui Gheorghe Dincă, un bărbat în vârstă de 66 de ani, în dimineaţa zilei de 26 iulie, la aproximativ 19 ore de la apelul fetei.

Mesajul transmis de Nelu Măceșanu:

Citește și Cazul de la Caracal. Anchetatorii îi iau la rând pe vecinii lui Gheorghe Dincă

”Scrisoare către toţi oamenii creştini care ne-au fost alături

Mă numesc Măceșanu Nelu, tatăl Alexandrei şi am un mesaj pentru toţi cei care îl atacă pe vărul meu: Îmi pare rău că l-am amestecat pe Sandu în toată nenoricirea noastră. I-am spus-o şi lui de câte ori ne-am văzut. Îmi pare rău pentru că am văzut câţi oameni răi îl atacă şi îi creează probleme pentru că l-am rugat să ne ajute să o găsim pe Alexandra. Noi am apelat la Sandu şi Iulian pentru a ne ajuta, nu ei s-au băgat peste noi.

Cred că TOŢI cei care îl atacă nu sunt oameni creştini şi au interese ciudate sau nu au copii să înţeleagă prin ce trecem. Eu şi soţia mea ne-am pus toată încrederea în vărul meu de la început, de joi seara când i-am spus lui şi vărului nostru Iulian că ne-a dispărut fata. Din primul moment Sandu şi Iulian au sărit în ajutorul nostru cu tot ce au putut.

Sandu a făcut pentru noi mai mult decât orice politician sau instituţie. Şi eu şi soţia mea am văzut cum politicieni şi alţii îl critică pe Sandu pentru că este alături de noi. Şi atât eu cât şi soţia am hotărât să le spunem chiar dacă Sandu a insistat să nu o facem că greşesc foarte mult şi nu este deloc creştinesc cum procedează.

Sandu nu este un om foarte vorbăreţ, dar când apelezi la el îşi dă sufletul să ajute. Aşa cum face şi cu mama Vică aşa a făcut şi cu noi. Îmi pare rău Sandule că ţi-am creat probleme şi te-am amestecat dar nu aveam încredere în nimeni altcineva.

Vreau să mai spun atât: i-am dat lui Sandu hârtie să ne reprezinte peste tot: la tribunal, la parchet, la poliţie, la televiziune şi ziare. Cine poate să spună că tot ce a făcut el a fost pentru a se folosi de fetiţa noastră dragă NU este omul lui Dumnezeu şi nu este creştin. Sandu ne-a întrebat despre tot ce a făcut în numele nostru şi dincolo de necazul prin care trecem care este un coşmar din care nu ne mai trezim, atacarea lui Sandu este lucrul care ne-a supărat şi mai tare şi am hotărât să-i trimit acesata scrisoare să o facă publică pentru că are nevoie de sprijinul nostru nu doar noi de al lui.

Cred că aceia care îl critică pentru că suferă lângă noi ar trebui să se ducă la biserică să se roage şi să-şi cureţe răutatea şi veninul. Noi credem în continuare în autorităţi şi în Sandu că vor reuşi să ne găsească fata şi adevărul.

O să facem totul pentru a afla adevărul despre copilul nostru. Suntem creştini şi nu avem răutate dar celor care vorbesc despre glorie sau imagine a lui Sandu pe seama necazului nostru le spunem atât: să le fie ruşine iar celor care cred în el să-l sprijine să lupte nu doar pentru faţa noastră ci pentru toţi copii care au trecut prin aşa ceva. Dumnezeu e sus şi îi vede pe toţi: şi pe cei răi şi pe cei buni şi are grijă de fiecare!"