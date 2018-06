Scrisoare către jandarmi: Nu acceptaţi nicio presiune politică pentru reprimarea cu violenţă a manifestaţiilor paşnice

Agerpres

Vicepreşedintele Comisiei de Apărare, Ovidiu Raeţchi a transmis duminică o scrisoare conducerii Jandarmeriei şi jandarmilor,

Acesta face un apel, în contextul protestelor de stradă, şi le cere ''să reziste în faţa presiunii politice'' şi să acţioneze în limitele legii şi în spiritul unui stat democratic şi liberal.

"Domnilor jandarmi, traversăm o perioadă complicată din istoria României. Sunt convins că şi dvs. - fără a putea să comentaţi public acest subiect - sunteţi îngrijoraţi de faptul că legile pot fi schimbate în timpul unui proces, astfel încât vinovaţii să devină nevinovaţi. Înţelegeţi prea bine faptul că un lider politic dispus să modifice legislaţia abuzului în serviciu doar pentru interese personale poate face mâine acelaşi lucru pentru orice altă infracţiune. În acest mod, totul devine permis: întâi comiţi infracţiunea, apoi decizi că nu mai e infracţiune. Dvs., ca garanţi ai legii, puteţi înţelege cel mai bine, în aceste condiţii, îngrijorarea majoră la nivelul întregii societăţi. Puteţi înţelege nevoia de protest, indignarea, teama, exasperarea unor generaţii care văd cum principiul unui stat bazat pe reguli impersonale şi previzibile - adică al unui stat de drept - moare sub ochii lor", spune Raeţchi în scrisoare.

Deputatul liberal susţine că modul în care s-au comportat jandarmii în ultimele luni a fost "inteligent şi corect", până la "excesele reprobabile de săptămâna trecută".

"Tocmai din acest motiv, sunt convins că veţi găsi puterea de a rezista în aceste zile uriaşelor presiuni politice la care sunteţi supuşi pentru a demonstra, prin exces de zel, că sunteţi loiali PSD şi lui Liviu Dragnea. Cred că vă temeţi să nu deveniţi şi dvs, din senin, o ţintă a războiului lui Dragnea cu instituţii precum SPP sau SRI. Înţeleg că este nevoie doar de un zvon, doar de o impresie paranoidă pentru a fi atacaţi public sau pentru a vi se înscena comisii parlamentare de anchetă. Modul în care v-aţi comportat în ultimele luni, până la excesele reprobabile de săptămâna trecută, a fost unul inteligent şi corect. Aţi izolat provocatorii - atunci când aceştia au apărut - şi aţi lăsat publicul paşnic să protesteze liber. Din acest motiv, în zeci sau chiar sute de proteste, nu s-au înregistrat evenimente serioase. Săptămâna trecută, pe fondul unor acuzaţii publice de "trădare" la adresa dvs din partea unor politicieni PSD, aţi ales, brusc şi fără un motiv obiectiv, o atitudine mult mai agresivă la adresa manifestanţilor. Am văzut oameni călcaţi în picioare în mod deliberat de către jandarmi; am văzut spray-uri cu piper folosite discret împotriva unor cetăţeni căzuţi la pământ; am văzut jurnalişti reţinuţi", arată Ovidiu Raeţchi.

În context, el mai spune că presiunile din PSD la adresa Jandarmeriei cresc şi opinează că sunt posibile şi alte demonstraţii de protest în cazul în care vor fi adoptate prin OUG prevederi menite să anuleze decizia iniţială de condamnare la închisoare pentru Liviu Dragnea.

''Fac un apel la dvs, la şefii de dispozitiv şi la colegii din stradă: a. Nu acceptaţi nicio presiune politică în direcţia reprimării prin violenţă a unor manifestaţii paşnice. Legea trebuie aplicată, protestatarii agresivi trebuie izolaţi imediat, dar majoritatea categorică a demonstranţilor paşnici nu pot fi loviţi, descurajaţi, reţinuţi fără motiv; b. Nu vă mai lăsaţi implicaţi de politicienii PSD în aventuri legislative de tipul transformării Jandarmeriei în organ de cercetare penală. Experienţa comunistă este prea recentă, ispitele autoritariste din regiune sunt prea mari pentru a nu înţelege că este inoportun ca jandarmii români să primească în acest moment şi context astfel de atribuţii suplimentare; c. Nu mai acceptaţi scenariile alarmiste şi conspirative, venite tot dinspre PSD, care vă împing la achiziţii exotice (grenade fumigene, grenade cu efecte speciale) sau la exhibarea inutilă a echipamentelor forţelor speciale", subliniază Raeţchi, punctând că Jandarmeria trebuie să depăşească perioada ''dificilă şi stingheritoare'' în care instituţiile statului sunt atacate de politicieni cu probleme penale.

Scrisoarea deschisă este adresată inspectorul general al Jandarmeriei Române, colonel Gheorghe-Sebastian Cucoş, prim-adjunctului inspectorului general şi Şef al Statului Major al Jandarmeriei Române, colonel Ionuţ-Cătălin Şindile, colonelului Cezar-Ilie Medvichi, împuternicit adjunct al inspectorului general şi locotenent-colonelului Gheorghe-Marian Brâncoveanu, împuternicit Adjunct al inspectorului general.

CLICK AICI pentru a instala GRATUIT aplicația Știrile ProTV pentru telefoane Android și iPhone!

Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer Seymour Hersh, jurnalist castigator al premiului Pulitzer