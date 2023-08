Școala de Vară GPeC 23-28 august: Cursuri intensive de E-Commerce & Digital Marketing, cu cei mai buni specialiști din online

Evenimentul este dedicat magazinelor online și retailerilor tradiționali care doresc dezvoltarea canalului online, precum și agențiilor de Digital și oamenilor de Marketing cu focus pe e-commerce.

12 Cursuri și Dezbateri pe cele mai importante subiecte de E-Commerce și Marketing Online

Școala de Vară GPeC reunește traineri cu vastă experiență în domeniu și abordează cele mai importante subiecte pentru oricine este interesat de Digital cu focus pe E-Commerce:

 Starea E-Commerce în 2023 din perspectiva curierilor: evoluție, trends, provocări și oportunități – Cornel Morcov (FAN Courier), Roxana Babatie (Cargus), Cătălin Maftei (Poșta Panduri)

 Cum dublezi eficiența echipei de marketing prin integrarea AI în 5 procese de marketing din compania ta – Mihai Vînătoru (DWF)

 Perspectiva Google asupra Retail-ului românesc: evoluție & trend-uri – Florin Pravai (Google România)

 Google Ads Highlights pentru Q4 – Mădălina Stănescu (Optimized)

 Facebook & Instagram Ads: 2023 Strategies for Higher Engagement and Visibility – Oana Vasilică (Canopy)

 Transformă-ți datele în avantaj competitiv – Sabin Belușică (Httpool)

 Get More From Your Marketing Budget: From Analysis To Strategy to Profit – Daniel Ene (Limitless Agency)

 Tips pentru creșterea vânzărilor în eMAG Marketplace – Oana Antohe (eMAG)

 Performance Marketing & Scalare în Business – Gabriel Bonciu (2Performant), Virgil Pascu (Publicis Groupe), Cosmin Dărăban (Gomag)

 SEO Tehnic: Optimizări pentru E-Commerce – Steffen Heringhaus (Five Elements Digital)

 E-mail Marketing pentru E-Commerce – Raluca Radu (MTH Digital)

 7 Metode de Optimizare a Procesului de Checkout – Vlad Stoiculescu (VTEX)

“Școala de Vară GPeC este despre și pentru comunitate. Prin faptul că petrecem 5 zile împreună într-un cadru informal, la aer curat de munte, încurajăm dialogul și colaborarea între participanți – de multe ori, la Școala de Vară s-au născut parteneriate pe termen lung și sprijin reciproc în realizarea anumitor proiecte. Învățăm și ne punem la curent cu toate noutățile în cadrul cursurilor și dezbaterilor, dar facem și networking, schimb de experiență și team-building alături de unii dintre cei mai buni specialiști din Digital-ul românesc”, spune Andrei Radu, CEO & Founder GPeC.

Școala de Vară GPeC: vacanța oamenilor din Digital care îmbină utilul cu plăcutul

Pe lângă sesiunile de cursuri din prima parte a zilei, după-amiezile și serile Școlii de Vară GPeC sunt dedicate activităților de socializare și relaxare:

 Team-Building

 Barbecue, foc de tabără și concert folk cu Marius Matache

 Plimbări cu bicicleta, drumeții, povești împărtășite și zâmbete în mijlocul comunității oamenilor de online

“Școala de Vară GPeC este mixul perfect între conținutul practic din cadrul cursurilor și socializare și distracție alături de oamenii din online care împărtășesc aceeași pasiune: e-commerce & digital marketing”, conchide Andrei Radu.

Ultimele locuri disponibile

Locurile la Școala de Vară GPeC sunt limitate la un număr maxim de 50, iar, potrivit organizatorilor, peste jumătate din ele au fost deja rezervate. Prețul pornește de la 889 EUR + TVA / persoană și include accesul la toate cursurile, precum și cazare și pensiune completă pentru întregul sejur de 5 nopți.

Detaliile complete și înscrierile se pot face pe website-ul GPeC aici: https://www.gpec.ro/scoala-de-vara-de-e-commerce-marketing-online-gpec/

Despre GPeC

Cu o tradiție de 18 ani, GPeC este considerată cea mai importantă serie de evenimente E-Commerce și Digital Marketing din România:

 GPeC Proficiency - Programul de Mentorat dedicat Magazinelor Online care oferă un audit complet al prezenței online și consultanță de specialitate cu scopul dezvoltării business-ului;

 GPeC SUMMIT (două ediții / an) - Conferință, Cursuri, Masterclass, Expo, Networking, Party, Speakeri internaționali legendari;

 Școala GPeC - În fiecare an, două serii de Cursuri Intensive de E-Commerce și Marketing Online (iarna și vara), dar și Team-Building + Networking în mijlocul Comunității Online;

 GPeC Trainings - Cursuri in-depth online și offline pe cele mai importante subiecte de E-Commerce & Digital Marketing (pe tot parcursul anului);

 Gala Premiilor eCommerce - Festivitatea de Premiere a celor mai importante companii din Comerțul Electronic Românesc și a magazinelor care au absolvit programul GPeC Proficiency cu cele mai bune rezultate;

 Emisiunea ePlan by Știrile Pro TV & GPeC - singura emisiune dedicată Antreprenoriatului Online, E-Commerce & Digital Marketing, produsă de un trust național de televiziune și prezentată de Andrei Radu (GPeC)

