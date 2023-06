Prima ediție GPeC în Republica Moldova. O zi întreagă de discuții despre E-Commerce & Digital Marketing în Chișinău

Prima ediție GPeC în Chișinău, Republica Moldova – cel mai important eveniment de E-Commerce și Digital Marketing din regiune – cu o tradiție de 18 ani în piață, are loc pe 22 iunie.

Evenimentul reunește 5 speakeri internaționali de top din SUA, Marea Britanie și Ucraina precum și 16 specialiști din România și Republica Moldova. Înscrierile se pot face online pe site-ul GPeC.ro, iar până pe 16 iunie este valabilă Oferta Last Minute care aduce reduceri din prețul biletelor, acestea pornind de la doar 89 EUR / persoană.

Cinci speakeri internaționali la GPeC Moldova

5 speakeri internaționali legendari vorbesc, pentru prima oară, la GPeC Moldova: Ayat Shukairy, Jill Quick, Andriy Fedoriv, Jon Quinton și Robert Craven

Unii dintre cei mai apreciați specialiști în E-Commerce și Marketing Online la nivel global vorbesc la GPeC Republica Moldova, în Chișinău, pe 22 Iunie:

Ayat Shukairy (SUA) este expert în strategie de marketing și optimizarea ratei de conversie, fiind co-autorul cărții Conversion Optimization – cea mai vândută carte din categorie pe Amazon. Cu peste 16 ani de experiență antreprenorială și de marketing, Ayat ajută companiile să își optimizeze site-urile web pentru a crește vânzările online.

Jill Quick (UK) este expert în Google Analytics și Co-Fondatorul agenției The Coloring in Department. Jill este, de asemenea, trainer de Digital Marketing, iar în această calitate a predat către mii de cursanți – de la fondatori de start-up-uri, la companii mici și medii, până la brand-uri din Fortune 500 precum L’Oreal, Coca-Cola, Google, American Express etc.

Andriy Fedoriv (Ucraina) este specialist în marketing cu peste 25 de ani de experiență și un portofoliu de peste 150 de brand-uri lansate în peste 10 piețe din întreaga lume. Este Fondator și CEO al agenției Fedoriv Marketing & Innovations, CEO al fondului de investiții Vesna Capital și autorul unui curs pentru antreprenori - Brand Father.

Jon Quinton (UK) are o experiență de peste 13 ani în Digital Marketing și este fondatorul agenției londoneze Overdrive Digital din 2016 - agenție specializată în Performance Marketing și Paid Social, domenii în care Jon este expert.

Robert Craven (UK) este autorul cărților Grow Your Digital Agency și Strategy Workbook, precum și Bright Marketing și Customer is King, ultima fiind prefațată de Sir Richard Branson. Robert activează în programul Google Partners în calitate de expert în creșterea agențiilor digitale și de e-commerce.

16 specialiști români și locali completează tabloul speakerilor și urcă pe scena GPeC Moldova 22 Iunie

GPeC Moldova reunește numele sonore ale industriei în Chișinău, pe 22 iunie. Astfel, alături de cei 5 speakeri internaționali, vor urca pe scena GPeC unii dintre cei mai buni specialiști în E-Commerce & Digital Maketing din România și Republica Moldova: Cornel Morcov (FAN Courier), Bogdan Colceriu (Frisbo), Mila Malairău (AmCham Moldova), Mihai Burunciuc (AmCham Moldova), Vadim Buzdugan (Smart.md), Bianca Vlaston (Httpool), Felicia Jereghi (Indigo Grup), George Rășchitor (Sinaps Marketing), Igor Strechi (Purple Media), Daniel Spiridon (eMAG), Alexei Panin (MAIB), Julia Allert (Fashion designer), Victor Nistorică (Brutăria Bardar), Vlad Vedrașco (antreprenor e-commerce), Doina Nistor (Future Technologies Activity) și Andrei Radu (GPeC).

Agenda completă a GPeC Moldova 22 iunie este publicată pe site-ul organizatorilor aici: https://www.gpec.ro/gpec-republica-moldova/agenda/

Subiecte de maxim interes dezbătute în cadrul GPeC Moldova

În cadrul GPeC Moldova vor fi dezbătute subiecte de maxim interes în contextul actual din E-Commerce și Marketing Online, evenimentul fiind dedicat tuturor jucătorilor din domeniu, precum și retailer-ilor tradiționali care fac migrarea către online sau antreprenorilor care vor să dezvolte un business online:

► Logistică, Fulfillment și Curierat: provocările comerțului electronic din Moldova, soluții și oportunități de creștere, exportul din Moldova în țările UE

► 5 lucruri care trebuie testate imediat pe site-ul tău, astfel încât să crești rata de conversie și să vinzi mai mult

►Secretele Google Analytics 4: cum să folosești principalele feater-uri ca să îți crești afacerea online

► Factori decisivi ca să ai succes în E-Commerce și Digital Marketing

► Principalele instrumente și canale de marketing online pentru creșterea vânzărilor

► Studiu de caz real: rezultatele unui magazin online care a investit 50.000 de lire sterline în lansare și marketing (cifre reale, nimic confidențial)

► Oportunități de dezvoltare prin intermediul eMAG Marketplace

► Povești inspiraționale din rândul antreprenorilor moldoveni care au pus bazele unor afaceri de succes

► Cum să te diferențiezi față de competiție și să îți crești afacerea online

Expo, Networking & Party cu elita industriei Digital – 22 iunie

În paralel cu Conferința GPeC, pe tot parcursul zilei de 22 iunie se desfășoară GPeC Expo - locul în care furnizorii de servicii E-Commerce și Digital Marketing se întâlnesc, schimbă contacte și încep parteneriate cu magazinele online.

Seara de 22 iunie se încheie cu GPeC Networking Party - eveniment exclusivist care reunește elita industriei Digital și este un prilej bun de networking cu reprezentanții celor mai importante companii din domeniu.

Înscrieri cu prețuri reduse prin Oferta Last Minute, valabilă până pe 16 iunie

Prețurile biletelor de acces la GPeC Moldova 22 iunie pornesc de la 89 euro/persoană, oferta fiind valabilă până pe 16 iunie.

Detaliile complete despre GPeC Moldova, precum și înscrierile sunt disponibile online pe site-ul GPeC.

