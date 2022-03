Refugiații ucraineni care au fost doar în tranzit prin România nu pot intra în Ungaria fără pașaport biometric

Refugiații care au fost doar în tranzit prin România și au vrut să ia calea vestului, prin Ungaria, s-au trezit ieri că nu mai pot intra în țara vecină fără pașaport biometric.

Sute de oameni - adulţi şi copii - au fost anunțați că nu au documentele necesare pentru a intra în spațiul Schengen. După intervenția ministrului român de Externe, oficialii de la Budapesta au revocat decizia, care a fost în vigoare 6 ore.

Refugiaţii au fost anunţaţi miercuri, pe neaşteptate, că nu mai pot intra în Ungaria dacă nu au paşaport biometric. La vămile de la Borșa, Petea și Nădlac s-au format cozi uriaşe.

Refugiată: ”Am pașaport biometric, la fel și fiică-mea și nepoata. Dar cel mic, de numai un an, nu are pașaport biometric. Nimeni nu ne-a spus că nu putem trece fără pașaport biometric".

Comisar Oana Pârcălab, poliția de Frontieră Satu Mare: "Se permite intrarea pe teritoriul statului maghiar numai celor care îndeplinesc condițiile de intrare într-un stat Schengen, adică pe baza unor documente de călătorie cum este pașaportul biometric, pașaportul simplu cu viză sau permis de ședere pe teritoriul maghiar".

Student Germania, originar din Ucraina: "Am fost să-mi iau rudele din Ucraina. Ce se întâmplă e incredibil. Părinții mei locuiesc în Harkov și sunt bombardați de 7 zile, nu mai avem lacrimi".

Femeie cu doi copii în autocar: „Toate țările spun că ajută Ucraina că e război, dar ăsta nu e ajutor! Am trei copii, ăstea sunt documentele. Nu am altele pentru că nu am vrut să plec în altă țară, dar în țara mea e război!”