Primele explicații ale medicilor în cazul femeii care a născut în timpul operației de hernie. De ce sunt nemulțumiți

Medicii chirurgi de la spitalul din Târgu Jiu au anunțat, vineri, că de la 1 septembrie se retrag din liniile de gardă. Vor astfel să protesteze față de condițiile de lucru proaste pe care spun că le au, dar și pentru că administrația spitalului nu le-a luat mai mult apărarea în acest scandal.

Ce au explicat medicii

Medicii care au îngrijit-o pe femeia care a intrat gravidă în sala de operație, fără ca nimeni să știe asta, au explicat, vineri, public ce s-a întâmplat. Chirurgul care a consultat-o pe pacienta de 35 de ani admite că o ecografie l-ar fi putut ajuta, deși la momentul consultului nu a considerat-o necesară.

Dr. Constantin Barbu, medic chirurg: „Privind în spate și știind cazul, oricând se putea cere o ecografie, dar pentru asta trebuie să existe o suspiciune ca să ceri ceva în plus, o investigație în plus față de cele uzuale”.

Pacienta nu avea nici cea mai mică idee că e gravidă în luna a noua.

Pacientă: „Când m-am trezit, medicul a spus că am o fetiță. Am spus nu, eu am două fete. Nu înțelegeam ce... Și a zis că am mai făcut o fetiță. Nu realizam”.

Medicii vizați de ancheta internă a spitalului au anunțat că nu vor mai face gărzile suplimentare.

Dr. Claudiu Soare, șeful secției de chirurgie: „Începând cu data de 1 septembrie 2023 renunțăm unilateral la contractele individuale de muncă cu timp parțial pentru activitatea desfășurată în linia de gardă, spitalul neasigurând la această dată condițiile minime necesare desfășurării activității medicale de urgență corectă”.

Mihaela Țicleanu, purtătorul de cuvânt al SJU Târgu Jiu: „În luna august, gărzile sunt asigurate. Cu siguranță, în perioada următoare, de luni, vor fi chemați la discuții, pentru a încerca rezolvarea acestei situații”.

Femeia și fetița ei sunt în stare bună și vor fi externate în zilele următoare.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , , Dată publicare: 25-08-2023 17:23