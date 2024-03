Directoarea școlii în care ar fi fost violat un elev a țipat la părinți înainte să demisioneze. „Hai să punem problema așa”

Ministerul Educației, Inspectoratul Școlar și Protecția Copilului susțin că femeia nu a anunțat abuzul, așa cum cere legea, deși părinții victimei o înștiințaseră.

Atenție, urmează detalii care vă pot afecta emoțional!

Înaintea demisiei, directoarea școlii a vorbit cu părinții elevilor. Întâlnirea la care tatăl copilului abuzat nu a fost primit s-a încheiat cu țipete. Principala preocupare a fost dacă elevul agresor, care l-ar fi violat pe băiatul de 10 ani, mai învață în școală.

Înregistrare făcută pe ascuns la ședința cu părinții:

Părinte: „Distrugem o clasă de copii de doi ani de zile!”

Părinte: „Școala a luat în derâdere acest caz.”

Directoare: „Un copil care este de două ori victimă. Hai să punem problema așa. Pentru că să știți că în al doilea caz, nici măcar nu avem nici măcar o persoană identificată. Ochi albaștri, mască albastră, iertați-mă.”

Părinte: „Eu nu știu dacă acel copil a violat sau nu, dar clasa a IV-a și a V-a a fost un coșmar, îi dădea afara pe profesori, punea filme porno pe telefon și le arăta la toți copiii”.

Părinții copilului abuzat nu au fost lăsați să participe, iar întâlnirea la care ar fi trebuit găsite soluții s-a transformat într-un monolog al directoarei, care este profesoară de matematică.

„Am plecat să ies prin spate, pentru că asta s-a spus. Directoarea a fugit și se ascunde. Nu domne, am și ore. După cum am fost luată, nu cred că trebuia să dau o explicație și în momentul în care eu am ieșit din birou să știți că eu am niște șefi” - a spus directoarea la ședința cu părinții.

Scandalul a avut reacții la vârf

Premierul a chemat-o la Guvern pe Ligia Deca, ministrul Educației. I-ar fi cerut un raport care să conțină toate evenimentele de la primul caz de viol, până la al doilea. Dacă procedura a fost încalcată și lucrurile nu au fost anunțate, cei implicați vor suporta rigorile legii, au transmis oficialii.

Reprezentanții Ministerului Educației, ai Inspectoratului Școlar dar și ai Direcției pentru Protecția Copilului susțin că nu au știut de cazul elevului violat pentru că directoarea școlii nu i-a informat. Potrivit unor surse guvernamentale, premierul i-a cerut ministrului Educației să urgenteze investigațiile. Între timp, directoarea școlii și-a dat demisia, iar Corpul de Control al ministerului Educației a fost trimis pentru verificări.

Cu toate acestea, unii părinți susțin că Inspectoratul Școlar al municipiului București știa de primul caz de viol pentru că unul dintre ei a informat instituția despre comportamentul copilului agresor.

Pentru ancheta penală care merge în paralel cu cea a oficialilor din educație, Ligia Deca a transmis că a discutat și cu ministrul de Interne. Acesta a delegat o persoană care va asigura un schimb constant de informații între cele două ministere.

Ligia Deca, ministrul Educației: „Aici trebuie din nou să dăm atenție oricărei sesizări care ne parvine. Este normal că orice ne este reclamat de un copil să fie luat în serios și verificat pentru că eu cred că numai așa putem să îi protejăm”.

Ministerul Educației a mai transmis că până la finalul lunii toți directorii de școli și grădiniță vor fi implicați în programe de formare care să-i pregătească în gestionarea cazurilor de violență asupra copiilor.

