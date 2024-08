Pierderi mari din cauza pestei la ovine. Peste 200 de mii de oi și capre au fost omorâte. De la o zi la alta apar noi focare

În timp ce autoritățile de la noi dau asigurări că vor spori analizele de laborator pentru a oferi garanții exportatorilor, Bulgaria a emis deja avertismente să nu mai fie cumpărată carne de la noi.

De la o zi la alta apar noi focare de pesta la oi în ţară. ANSVSA a anunţat că în prezent sunt 37 de focare în 3 judeţe.

Cele mai multe sunt în Tulcea, unde au fost omorâte peste 200 de mii de animale. Cel mai nou focar a apărut la o fermă cu 12.500 de animale din Timiș.



Mihai Ritivoiu - prefectul județului Timiș: "Animalele au fost îngropate, conform planului existent și sub supravegherea autorităților".



În toată țara fermierii se tem că nu vor mai avea cui să vândă marfa. Dumitru Bodea are 800 de oi și de obicei vinde miei intermediarilor, care la rândul lor îi exportă. Unii au sistat achizițiile.



Dumitru Bodea – fermier: "Toată lumea e speriată. Nu se mai riscă cu ei. Sunt o grămadă de ciobani care nu şi-au vândut miei. Or băgat bani în neștire în ei și acum când să îi vândă, nu are la cine. Cum să cumperi miel când nu știi dacă ajungi cu el dincolo și ți-l dă înapoi."

Potrivit autorităților, din 17 iulie, de la confirmarea primului focar, au fost totuşi vândute peste 70.000 de capete în Arabia Saudită și Regatul Hașemit al Iordaniei. Rusia a interzis importul de miei din România.

Iar Bulgăria a emis un avertisment să fie evitată carnea de oaie de la noi. Sunt informaţii ca şi Grecia- ţară care se confrunta şi ea cu pesta la oi - ar fi interzis importul de la noi, însă autorităţile noastre nu confirmă.

Constanța Ștefan - președinte Asociația Agricolă Țara Loviștei: "Scopul nostru este unul singur, să procedăm în așa fel să nu se oprească exportul de animale în viu pentru că viața ciobanului depinde dacă are unde să își vândă mieii. Eram pe locul doi la exportul de animale vii din România, după spania, și aveam anul acesta șanse să ajungem pe locul 1".



În zonele unde au fost semnalate focare de pestă, pe o rază de 25 de kilometri, fermierii nu au voie să își mute animalele și nici să le vândă.

Pentru menţinerea exporturilor, ANSVSA susţine că renegociază condiţiile cu ţările terţe şi face teste suplimentare lucrând cu program extins în laboratoare.



Mircea Istrate director baza export animale vii Midia Constanța: "S-au cerut de către clienții externi loturi suplimentare un procent de 20-30 la sută de analize suplimentare din efectivul de încărcare. S-a făcut suplimentar pe cheltuiala dânșilor pentru a fi liniștiți cumpărătorii."



Anul trecut, crescătorii români au livrat peste hotare aproape 1 milion 4 sute de mii de capete, câștigând aproape 300 de milioane de euro.

