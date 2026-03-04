Agenții au cerut ajutoare și au tras un foc de avertisment, pentru că au vrut să îl încătușeze pe un bărbat, dar mai mulți martori au sărit să-l apere.

Corespondent Știrile PRO TV: „Înainte de miezul nopții, cineva a sunat la 112 și a reclamat că persoane aflate sub influența alcoolului fac scandal într-un cartier din oraș. Cei doi agenți trimiși acolo au vrut să îl încătușeze pe un tânăr și au folosit și un spray lacrimogen. În imagini se vede cum, după ce agenții l-au pus la pământ, mai multe persoane i-au sărit în ajutor, ca să împiedice acțiunea polițiștilor. Bruscați și înjurați, agenții au tras în aer un foc și au cerut ajutorul mascaților și jandarmilor. Bărbatul pe care încercau să îl încătușeze a scăpat, iar polițiștii s-au retras cu mașina de serviciu. Acum, Parchetul de pe lângă Judecătoria Vaslui face cercetări in rem pentru ultraj. Cel puțin șapte persoane ar fi implicate în scandal.”