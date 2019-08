Şarpe găsit pe rafturi într-un supermarket din Sf. Gheorghe. "A fost lichidat de angajaţi"

Caz mai puţin obişnuit într-un supermarket din municipiul Sfântu Gheorghe.

Şeful Direcţiei Sanitar Veterinare (DSP) Covasna, Siko Barabasi Sandor, a declarat, pentru AGERPRES, că şarpele găsit vineri pe unul dintre rafturile cu legume/fructe ale unui supermarket din municipiul Sfântu Gheorghe este inofensiv pentru om, fiind posibil ca acesta să fi fost "importat" odată cu smochinele aduse din străinătate.

FOTO: WE Radio Sfântu Gheorghe

El a menţionat că a fost vorba despre un şarpe de casă în lungime de aproape 70 de centimetri, specie protejată de lege, care a fost lichidat de angajaţii supermarketului.

"După ce am fost alertaţi (...), am luat legătura cu conducerea magazinului şi cu un herpetolog cu care colaborăm şi ne-am deplasat imediat să prindem şarpele care a fost văzut pe raftul cu roşii şi să îl eliberăm în natură, dar, din păcate, până am dat toate telefoanele şi am ajuns acolo, şarpele a fost lichidat de angajaţi, care, desigur, au intrat în panică. (...) Şarpele de casă este o specie protejată de lege şi e chiar util omului, deoarece consumă insecte, şoareci, iar cei mai mari chiar şi pui de şobolan. Acesta avea în jur de 70 de centimetri şi era un exemplar frumos. (...) A fost găsit pe cutiile cu roşii. Nu ştim exact cum a ajuns în supermarket, dar e posibil să fi fost adus în cutiile cu smochine. (...) Nu e exclus să fi fost în lăzile cu smochine care au fost ţinute la frig, din cauza frigului el a stat într-o stare de semihibernare, iar când a ajuns la căldură, în magazin, să se fi trezit", a explicat Siko Barabasi Sandor.

Conducerea magazinului a precizat că imediat după semnalarea prezenţei şarpelui în magazin a retras toate cutiile cu smochine proaspete şi a luat măsuri de igienizare.