Sărbătoare a tradițiilor pe ulițele Muzeului Satului din Baia Mare. „Mândrie Maramureșeană” s-a aflat la a opta ediție

Timp de trei zile a fost mare sărbătoare pe ulițele Muzeului Satului din Baia Mare, unde s-a desfăşurat evenimentul „Mândrie Maramureşeană”, dedicat păstrării tradițiilor locale.

S-au organizat ateliere meșteșugărești pentru copii, dar și un târg al producătorilor locali, cu vânzare de bucate tradiționale sau de straie populare. Nu au lipsit nici concertele în aer liber sau sesiunile foto.

Timp de trei zile, pe ulițele Muzeului Satului din Baia Mare, s-au auzit cântecele moroșenilor, dar s-a simţit și mirosul de cozonac proaspăt scos din cuptor. Un grup de tineri din Maramureș a mobilizat întreaga comunitate pentru a organiza un eveniment de promovare a tradițiilor locale.

Anne Marie Hordău, organizator: „Suntem la cea de a opta ediție a evenimentului nostru „Mândrie Maramureșeană” și ne bucurăm că am reușit, cu o gaşcă de tineri iubitori de tradiţie, să organizăm acest eveniment, în acest Maramureş încărcat de tradiţie. Vor fi ateliere pentru copii, concerte, târg al producătorilor, bucate tradiționale și multe alte surprize”.

Nu au lipsit nici producătorii locali, care au dus la târg bucate alese.

Oana Nicoleta Groza, producător: „Am venit cu dulcețuri și zacuscă, produse tradiționale din Maramureș, celebra silvoiță. Zacusca de fasole, dulceață de afine, dar și câteva produse exotice, dulceață de căpșuni cu mentă și dulceață de lapte”.

Andreea Julei, producător: „Este din ce în ce mai mare cererea pentru produse naturale, ceaiuri, săpunuri, produse din plante făcute în loturi mici, care respectă natura. Așa făceau și străbunii noștri instinctiv, nu i-a învățat nimeni, știau că trebuie respectată natura”.

Cei mai bucuroși au fost copiii, care au învățat să-și facă bijuterii tradiționale, au fost pictați pe față ori s-au jucat jocurile copilăriei.

Fetiță: „Astăzi am vizitat diferite locuri, am confecționat instrumente de cântat, am primit baloane, m-am pictat pe față, m-am distrat astăzi”.

Băiat: „Eu lucrez la un preș, e destul de greu. Să faci un covor din ăla cum face bunica, durează cam o săptămână”.

Fetiță: „Lucrez la o brățară cu mărgele și mă iau după acest model, durează vreo două ore. Aici am învățat”.

Cei mai mari au învățat de la meșteri să lucreze la război sau să folosească fuiorul.

Tânără: „Mi se pare foarte frumos. Am încercat când eram mai mică, dar am uitat”.

Spre seară, cu toții s-au prins în hore și s-au bucurat de concertele în aer liber. Evenimentul „Mândrie maramureșeană” a ajuns la a 8-a ediție, iar organizatorii își doresc să îl transforme într-o tradiție.



