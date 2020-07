Șapte persoane aproape de înec, după ce au ignorat steagul roșu. Salvamar: Ne înjura pe mal

Este alertă la malul mării după ce salvamarii au arborat steagul roşu în toate staţiunile din sudul litoralului, răvăşite de furtună. Chiar şi aşa, 4 adulţi şi 3 copii au fost la un pas de înec în Mangalia, pentru că au ignorat avertismentele.

În schimb, tocmai un bărbat care s-a aruncat în apă ca să-i salveze pe cei aflaţi în pericol şi-a pierdut nevinovat viaţa.

Bărbatul în vârstă de 48 de ani era la plajă împreună cu soţia şi cei doi copii ai lor. A văzut însă că patru copii şi trei adulţi erau în pericol, în largul mării şi n-a stat pe gânduri. Bietul om s-a aruncat în valuri să-i ajute, deşi salvamarii erau şi ei acolo.

Marin Cornel, salvamar: "Eu am trecut pe lângă el şi i-am zis - «Du-te înapoi că mă duc eu după ei, după cei de acolo care trebuie să îi salvez» dar el zice «lasă domnule că eu ştiu să înot bine». Eu m-am dus şi i-am salvat pe aia şi i-am tras la mal, dar el nu ştiu ce s-a întâmplat. Practic a intrat şi el să îi salveze? A intrat şi el să îi salveze."

Cătălin Nichita, salvamar: "Am sărit după ei acolo! Ai reuşit pe cineva să salvezi? Da! Am salvat-o pe fata aia de acolo, am plecat singur după ea şi am adus-o la mal. Și pe urmă am văzut că s-a înecat domnul acesta şi am plecat cu jetu după ei."

Bărbatul a fost resuscitat mai bine de o oră însă fără folos.

Femeie: A început o femeie să ţipe ca e fata dusă pe mare fără colac, după care s-au dus repede salvamarii. A intervenit un om cu salteaua, s-a mai dus unu cu placa, i-a lăsat şi apoi au zis că mai e unu în apă şi când l-au adus la mal era leşinat. Și eu am intrat în apă, darm am văzut că mă trage și am renunţat!

Reporter: Cum simţiţi curentul?

Femeie: Simţi aşa că îţi ia pe sub picioare... fuge nisipul de sub picioare şi te trage în larg. Vrei săvii la mal şi te trage în spate. Ca o forţă care te trage în spate.

După furtună de marți, în special în staţiunile din sud s-au creat gropi pe fundul apei. Acolo curenţii au mişcări de forfecare şi nici cei care înoată foarte bine nu rezistă. În acest caz cel mai bine este să înotaţi în paralel cu malul, şi nu spre larg sau spre mal. Dar cel mai sigur e să luaţi în seama avertismentul salvamarilor şi să nu intraţi în apă când este arborat steagul roşu.

Reporter: Aţi văzut steagul roşu? Nu ştiţi ce înseamnă steag roşu?

Bărbat: Da!

Reporter: Sunt curenţii puternici?

Bărbat: Nu mi se par aşa puternici. Respect regulamentul, nu pot să zic că este aşa periculoasă apa aici. Acum gata, stăm la umbrela.

Salvamarii au fost nevoiţi să intervină în zeci de situaţii limită pe tot litoralul.

Bogdan Ghimboasa, coordonator salvamar Eforie Nord: "Este steag roşu în Eforie de la primele ore ale dimineţii, datorită curenţilor care se formează. Iau turiştii şi îi trag în larg fără să îşi dea seama fără să fie valuri, curenţii circula la baza nisipului."

Ştefan Gigi, salvamar: Sunt incoștienți, iau copilul şi îl aruncă direct în geamandură! Ne înjura pe mal de... Nu avem puţin respect! Uitaţi, este steag roşu!

Reporter: Curenţii sunt puternici?

Ştefan Gigi: Sunt foarte puternici! Toată zona asta sunt curenţi foarte puternici! Uitaţi în zona asta şi îi duce în dig.Acolo îi găseşti că se îneacă în mâl aici şi în colut la dig acolo îi găsim.

Şase oameni şi-au pierdut viaţa de la începutul acestui sezon estival, iar un bărbat este dat dispărut în Mamaia Nord.