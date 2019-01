S-au trezit cu o mașină de teren în dormitor: "Ne uitam la televizor"

Clipe de groază pentru o familie din localitatea Corunca, judeţul Mureş. Oamenii s-au trezit pur şi simplu cu o maşină de teren în dormitor. Şoferul spune că nu a mai reuşit să controleze maşina.

În imobil se aflau două femei şi un bărbat, care au scăpat nevătămaţi, că prin minune, dar sunt şocaţi de cele întâmplate!

Oamenii povestesc îngroziţi că s-au trezit, ca într-un film de acțiune, cu maşina de teren în mijlocul camerei.

Proprietarul casei: "Ne uităm la televizor şi am auzit o bubuitură şi a intrat peste noi o maşină. Şoferul ne-a zis că o altă maşina i-a tăiat casa"

Bucăţi mari de tencuială s-au prăbuşit peste patul unde oameni se uitau liniştiţi la televizor.

Femeie: "Eram în cameră împreună cu mama şi dormeam acolo şi dintr-o dată am văzut nişte lumini şi am văzut maşina şi am avut noroc că nu a căzut peste noi şi am luat-o pe mama şi am ieşit".

Familia nu mai poate să locuiască aici pentru că un perete a fost dărâmat complet! Autorităţile încearcă acum să găsească o locuită provizorie.

Takac Szabolcs, primar: "Din nefericire se întâmplă accidente, iar acum în locuinţa nu se poate locui. Încercam să ajutăm familia pentru că este"

Pe de altă parte poliţiştii trebuie să afle exact cum s-a produs accidentul.

