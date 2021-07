S-a scos taxa pe apa de ploaie în Vrancea, a anunțat președintele CJ Cătălin Toma. Facturile creșteau în lunile ploioase

Taxa pe apa de ploaie nu va mai fi plătită în Vrancea. Era taxa plătită de locuitori pe metri cubi de apă din canalizare, scurși în urma ploilor.

Taxa pe apa de ploaie nu se va mai regăsi pe facturi începând cu luna august, în urma deciziei Consiliului Județean Vrancea, a anunțat vineri președintele instituției, Cătălin Toma, pe contul său de Facebook.

„Am anulat astăzi, în cadrul ședinței Adunării Generale a ”Vranceaqua”, taxa pe apa meteorică (pluvială) plătită de persoanele fizice și de asociațiile de proprietari. Am făcut dreptate, așa cum am promis, în urma numeroaselor sesizări primite de la cetățeni.

Așadar, începând cu 1 august, nu va mai fi regăsită pe factură taxa pluvială, în cadrul ședinței de astăzi fiind precizate toate motivele de ordin tehnic și juridic cu privire la decizia luată. Tot astăzi am anunțat că vom analiza și situația persoanelor juridice, cu privire la plata taxei în cauză.

Mulțumesc primarilor pentru votul acordat în unanimitate” a transmis liberalul Cătălin Toma.

Începând din 2018, administrațiile publice locale au avut posibilitatea legală să renunțe la colectarea acestei taxe, prin operatorii de apă și canal, dar nu au existat multe primării care s-au grăbit să o scoată. Primăriile din Craiova, Ploiești sau Râmnicu Vâlcea au scutit în ultimii ani populația de la plata acestei taxe, potrivit profit.ro. Valoarea sumelor plătite de populație creștea în lunile cu mai multe precipitații.

În alte situații, taxa a fost înglobată în cea de canalizare, precum în București, unde este 2,22 lei/ mc (TVA 9% inclus).