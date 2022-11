Rușii, acuzați că au ars cadavre la groapa de gunoi din Herson. „Au aruncat gunoiul peste ei și gata”

Groapa de gunoi de la marginea Hersonului oferă câteva indicii, vizibile ici și colo, printre mormanele de gunoi, despre ceea ce localnicii și muncitorii din zonă spun că s-a întâmplat în trecutul apropiat. Steagurile, uniformele și căștile rusești se văd în noroiul putred, în timp ce sute de pescăruși și zeci de câini fără stăpân dau târcoale gropii de gunoi, notează The Guardian.

Pe măsură ce ocupația rusă a regiunii se afla spre final, în timpul verii, locul morbid, cândva un loc banal în care locuitorii își aruncau gunoiul, a devenit o zonă interzisă, potrivit locuitorilor din Herson, închisă cu înverșunare de forțele invadatoare din presupuși ochi indiscreti.

Motivul secretului, au spus mai mulți rezidenți și lucrători de la fața locului pentru The Guardian, a fost că forțele de ocupare desfășurau acolo o activitate îngrozitoare: aruncau cadavrelor camarazilor lor căzuți și apoi le ardeau.

Locuitorii raportează că au văzut camioane rusești sosind la fața locului, transportând pungi negre care apoi au fost incendiate, umplând aerul cu un nor mare de fum și cu un miros terifiant de carne arsă.

Localnicii cred că rușii aruncau cadavrele soldaților uciși în timpul luptelor grele din acele zile de vară.

„De fiecare dată când armata noastră a bombardat rușii acolo, ei mutau rămășițele la groapa de gunoi și le ardeau”, spune Iryna, 40 de ani, localnică din Herson, citată de The Guardian.

Informațiile nu au putut fi verificate în mod independent, iar autoritățile ucrainene au declarat că nu pot comenta dacă există sau nu o investigație în curs.

„Au aruncat gunoiul peste ei și gata”

The Guardian a vizitat depozitul de gunoi, situat la marginea de nord-vest a orașului, la cinci zile după eliberarea Hersonului și a vorbit cu angajații amplasamentului, precum și cu alți localnici.

„Rușii au condus un Kamaz plin de gunoaie și cadavre și le-au descărcat”, a spus un gunoier din Herson. „Crezi că cineva avea să-i îngroape? Le-au descărcat și apoi au aruncat gunoiul peste ei și gata.”

El a spus că nu a văzut dacă trupurile neînsuflețite aparțin soldaților sau civililor. „Nu am văzut. am spus destule. Nu mi-e frică, duc acest război din 2014. Am fost în Donbas.

„Dar cu cât știi mai puțin, cu atât dormi mai bine”, a adăugat el, citând o vorbă ucraineană.

„I-au dat soțului meu o lovitură puternică în față cu o bâtă”

Frica este încă vie printre locuitorii care au trăit timp de opt luni sub un stat polițienesc, în care autoritățile ruse nu au tolerat nici cel mai mic indiciu de disidență. Prețul plătit era arestarea, sau, mai rău, moartea.

Svitlana Viktorivna, 45 de ani, care împreună cu soțul ei, Oleksandr, aduce de ani de zile deșeuri la groapa de gunoi cu propriul camion, a declarat că la intrarea sa a fost amenajat un punct de control rusesc.

„Nu aveam voie să ne apropiem de zona gropii de gunoi unde ardeau cadavrele”, spune ea. „Așa că să vă spun cum a fost: au venit aici, și-au lăsat câțiva soldați-gărzi și au descărcat și au ars. Într-o zi, soțul meu și cu mine am ajuns la momentul nepotrivit. Am venit aici în timp ce ei își făceau „treburile” și i-au dat soțului meu o lovitură puternică în față cu o bâtă.”

„Nu am văzut rămășițele”, adaugă ea. „Au îngropat tot ce a mai rămas.”

Ministrul rus al Apărării, Serghei Şoigu, a declarat, în luna septembrie, că aproape 6.000 de soldaţi ruși au murit în Ucraina, conform Reuters.

Pentagonul a estimat, însă, că aproximativ 100.000 de soldaţi ruşi au fost ucişi sau răniţi, conform Washington Post.

Sursa: The Guardian Etichete: , , , , Dată publicare: 22-11-2022 13:09