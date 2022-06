Rusia susține că a ucis ”80 de mercenari polonezi” şi a distrus 8 lansatoare de rachetă de tip Grad

Acolo au loc lupte intense între armatele ucraineană şi rusă, relatează AFP, potrivit News.ro.

”Până la 80 de mercenari polonezi, 20 de vehcule blindate de luptă şi opt lansatoare multiple de rachetă (de tp) Grad au fost distruse în atacuri arme de înaltă precizie la uzina de zinc Megatex, în localitatea Konstantinovka”, în regiunea Doneţk, anunţă într-un comunicat Ministerul rus al Apărării.

”Peste 300 de militari ucraineni şi mercenari străini, dar şi 35 de arme grele au fost distruse în decurs de o zi la Mîkolaiv”, în sudul Ucrainei, anunţă aceeaşi sursă.

