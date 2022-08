Rusia a tăiat gazul către grupul „Engie”. Compania a spus pentru ȘtirilePROTV că România are asigurat gazul

Responsabilii susțin că au în depozite cantitățile necesare pentru a asigura consumul și că nu va exista vreun impact pe piața internă. Cea mai mare parte din cantitatea de gaz din România este asigurată din producția internă și din depozite. Totuşi, 20% vine din import, mare parte de la ruși.

În urma unor dispute legate de contractele de furnizare, Gazprom, furnizorul dominant de gaze rusești în mai multe țări din Europa Centrală și de Est, va reduce livrările de gaze pentru compania de utilități Engie din Franța.

La nivel european, germanii se confruntă cu cea mai mare reducere a livrărilor gazelor ruseşti, de 40%, prin gazoductul Nord Stream. În Italia, livrările scad cu 15%. Anunțul făcut de compania Engia din Franța NU va afecta însă țara noastră, susține președintele companiei din România.

Eric Stab – CEO Engie România: ”Din ceea ce știu eu nu afectează România deloc. Nu există nicio relație între ceea ce se întâmplă cu intrarările de gaze pentru Franța și situația aici în România, nu există niciun impact legate de această decizie. Faptul că se întâmplă ceva cu acest contract cu Franța nu are nicio legătură cu România și nu are niciun impact asupra României”.

Într-un răspuns suplimentar pentru Știrile PRO TV, reprezentanții companiei susțin că în România este asigurat necesarul pentru consumatori. Cea mai mare parte din această cantitate vine din producția internă, adică de la Petrom și Romgaz, dar de câteva luni a început și exploatarea gazelor din Marea Neagră. Totuși, aproape 20 de procente, în funcție de anotimp și de consum, provine din import, mare parte de la ruși.

Eric Stab – CEO Engie România: ”A fost undeva în jur de 15-20 la sută din consumul anual, din păcate, așa cum știți sunt și niște consumatori mari în România, de exemplu, producători cum este AZO Mureș, dacă produce sau nu are un impact foarte mare. Vine din piață, gazul nu are o naționalitate vine din piața internațională, poate să vină din vestul Europei – din Austria sau din Sud-est –ul Europei care este o altă sursă de tranzit, dar gazele vin din multe surse”.

Potrivit, raportelor ANREE, în luna ianuarie 2022, în România Importul de gaze livrat spre consum a fost de aproape 30 la sută ( 29,58%) și a scăzut la 18 procente în luna aprilie. Totuși pentru la iarnă nu ar trebui să existe temeri, ne asigură ministrul Energiei, Virgil Popescu.

În prezent, nivelul de umplere al depozitelor de gaz natural ale României este de 72,5% . Suntem, din acest punct de vedere, în avans față de calendarul de depozitare al gazelor asumat în fața Comisiei Europene. În plus, față de toți anii trecuți, în acest an a început și exploatarea gazelor din Marea Neagră, care vor aduce un plus de peste 500 de milioane de metri cubi de gaze naturale, a precizat ministrul.

Totuși, decizia anunţată de compania rusească va duce la creșterea prețurilor pe piața internațională, spun specialiștii. Între timp, Bulgaria a început negocierile cu compania de stat rusă Gazprom.

Prețurile la energie sunt plafonate în țara noastră până în primăvara anului viitor. Cu toate acestea, cea mai ieftină energie este cea pe care nu o consumăm. Gândiți-vă că fiecare grad în minus la termostat poate reduce consumul cu până la 5 la sută. Experții ne sfătuiesc să evităm să oprim centrala termică, iar atunci când plecăm mai mult de 24 de ore de acasă să avem o temperatură în casă de 16 grade Celsius. Temperatura scade la 8 grade în cazul dacă am plecat mai bine de două zile din locuință și să revenim la parametri iniţiali la întoarcerea acasă.

