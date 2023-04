Românul refuzat de un hotel din Olanda din cauza naționalității, declarații pentru Știrile PROTV: „Aștept reacția oficială”

În urmă cu cinci zile, Alexandru Hegyi a făcut o rezervare la un hotel din Tilburg, Olanda, prin intermediul platformei Booking. El susține că a fost refuzat din cauza naționalității. Bărbatul a povestit pe contul său de Instagram toată întâmplarea și a oferit pentru Știrile PRO TV detalii suplimentare.

Alexandru Hegyi: „Voi scrie un raport detaliat care va ajunge la primăria din Tilburg și la alte instituții antidiscriminare. Voi aștepta o reacție oficială. Cel mai probabil vor nega existența unui astfel de acord. Faptul că există un acord între municipalități și industria HoReCa din Olanda, fie el și verbal, este o chestiune cu mult mai gravă și atunci va trebui popularizat acest fapt cât se poate de mult deoarece va intra în sfera diplomatică. Am primit mai multe mesaje prin care se confirmă astfel de practici în mai multe domenii, poate nu chiar așa pe față. Eu am încercat să-i sun de mai multe ori chiar în ziua cu pricina și după, dar, cel mai probabil, văzând număr de România, nu au binevoit a răspunde”.

Firul poveștii

După ce i s-a confirmat rezervarea, Alexandru Hegyi a primit un mesaj de la cazare în care a fost înștiințat că hotelul respectiv nu mai primește cetățeni de naționalitate română, existând un acord în acest sens între unitatea turistică și municipalitate există un acord.

„Mulțumim pentru rezervare. Însă, din păcate, avem o înțelegere cu municipalitatea Tilburg, hotelul nostru nu mai primește români”, este mesajul pe care acesta susține că l-a primit.

„Discriminare în inima Uniunii Europene. Călătoream spre Tilburg în Olanda astăzi și am rezervat o cameră la un hotel prin Booking. Rezervarea mea a fost confirmată de hotel, care apoi mi-a trimis un mesaj după cum puteți vedea. Este revoltător! Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud și nu am întâlnit niciodată o atitudine atât de nerușinată. Acest gen de oameni nu ar trebui să fie angajați în nicio activitate în domeniul ospitalității.

Când am întrebat hotelul despre asta, mi-au spus că românii sunt implicați în activități ilegale, așa că m-au etichetat ca fiind infractor doar pentru că am vrut să petrec noaptea acolo în timp ce vizitez prietenii din oraș.

Ce va urma? Știți dacă pot să intru în restaurante sau să merg pe străzi?

Rușine Olanda, dacă într-adevăr există o astfel de înțelegere între municipalități și hoteluri”, a scris românul.

Știrile PRO TV au solicitat un punct de vedere din partea hotelului care va fi publicat în momentul primirii.

