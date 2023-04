„Cazarea noastră nu mai primește români”. Un bărbat spune că nu a fost primit la un hotel din Olanda din cauza naționalității

Bărbatul și-a făcut o rezervare la un hotel din orașul Tilburg, Olanda.

Potrivit unei capturi de ecran postată pe Instagram, acesta a primit un răspuns în care i s-a mulțumit pentru rezervare, dar a fost înștiințat că hotelul respectiv nu mai primește români.

„Mulțumim pentru rezervare. Însă, din păcate, avem o înțelegere cu municipalitatea Tilburg, hotelul nostru nu mai primește români”, este mesajul pe care acesta susține că l-a primit.

„Discriminare în inima Uniunii Europene. Călătoream spre Tilburg în Olanda astăzi și am rezervat o cameră la un hotel prin Booking. Rezervarea mea a fost confirmată de hotel, care apoi mi-a trimis un mesaj după cum puteți vedea. Este revoltător! Am călătorit prin lume de la est la vest și de la nord la sud și nu am întâlnit niciodată o atitudine atât de nerușinată. Acest gen de oameni nu ar trebui să fie angajați în nicio activitate în domeniul ospitalității.

Când am întrebat hotelul despre asta, mi-au spus că românii sunt implicați în activități ilegale, așa că m-au etichetat ca fiind infractor doar pentru că am vrut să petrec noaptea acolo în timp ce vizitez prietenii din oraș.

Ce va urma? Știți dacă pot să intru în restaurante sau să merg pe străzi?

Rușine Olanda, dacă într-adevăr există o astfel de înțelegere între municipalități și hoteluri”, a scris românul.

Instagram

Acesta a mai menționat că va lansa o petiție prin care va cere autorităților daneze să investigheze cazul.

Dată publicare: 02-04-2023 11:12