Au sărbatorit ziua Trupului și Sângelui Domnului, iar cei mici au primit, pentru prima dată, sfânta împărtășanie. Emoții au avut nu doar copiii, ci si părinții lor.

După mai bine de doi ani, tradiția s-a reluat, spre bucuria catolicilor din Iași.

Femeie romano-catolică: "Este o mare bucurie. Ne bucurăm că, în sfârșit, putem să luăm parte la evenimentul cu care am fost obișnuiți atâția ani. Ne era dor, chiar ne era dor".

Bărbat romano-catolic: "Este o bucurie că, în sfârșit, putem să ne manifestăm credința".

În timpul slujbei oficiate la Catedrala Romano-Catolică, copiii au primit Sfânta Împărtășanie.

Fetiță: "Am ascultat liturghia, m-am și împărtășit".

Reporter: "Cu cine ai venit, în această zi specială?".

Fetiță: "În această zi specială am venit cu părinții mei și cu fratele meu mai mic. Îl primim pe Iisus Cristos în suflet, în inima noastră".



Fetiță: "A fost un moment foarte frumos. Cu siguranță, părinții noștri s-au emoționat și au văzut cât am crescut, cât am evoluat și, acest moment, pentru noi, înseamnă foarte mult".

Băiat: "Când m-am împărtășit, am simțit un entuziasm care era indescriptibil și, când am ieșit din biserică, la fel. Chiar și acum simt acest entuziasmt. Asta am primit-o duminica trecută, la prima sfântă împărtășanie, că să o port atunci când mă împărtășesc".

Mamă: "Copiii au conștientizat ce înseamnă Cristos pentru noi, pentru lumea care ne înconjoară".

Reporter: "Ați trăit emoțiile alături de copii?".

Mamă: "Da, emoții foarte mari. După cum se vede, și acum am emoții".

Sărbătoarea Trupul și Sângele Domnului se celebrează în toată lumea, din anul 1246. Preoții poartă pe umeri Sfânta Împărtășanie în timpul procesiunii, care semnifică prezența lui Cristos printre oameni.

Preot Adrian Blăjuță: "Tocmai în timpurile astea atât de dificile, avem nevoie să ne amintim că El străbate, în continuare, drumurile noastre, străzile noastre și prin noi, atunci când ne împărtășim cu trupul și sângele său".

Peste 150 de preoți și călugărite au participat alaturi de cei 3.000 de credincioși la manifestarea religioasă.