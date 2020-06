Românii se întorc în sălile de fitness. Ce reguli stricte trebuie respectate

Regulile stricte impuse de sălile de fitness nu i-au speriat pe cei dornici de mișcare. Chiar dacă acum trebuie să se programeze înainte și să respecte măsurile de protecție, cei care vor să facă sport vin la sală.

Pentru siguranța lor, mai multe aparate au fost scoase din funcțiune, astfel încât să poată păstra distanța fizică.

”Este în regulă, te rog să îți pui botoșei de la intrare”.

”-Bine ai venit!

-Bine te-am găsit!

-Ai prosop la tine?

-Da.

-În interiorul salii să știi că ai voie doar să bei apa.

-Super. Am voie să folosesc dușurile?

-Da, sigur”.

După astfel de reguli stricte, și numai cu programre, se face acum accesul în sălile de fitness. Fiecare client are la dispoziție un spațiu de 7 metri pătrați în care se poate antrena în siguranță.

La orele de grup se alocă 10 metri pătrați. Astfel capacitatea sălilor este redusă aproape la jumătate.

”Alexandra: Mi-a lipsit foarte mult, eu veneam aprope zilnic, am încercat să compensez făcând acasă, dar nu e tot una și te mai detașezi.

Reporter: Îți este teamă?

Alexandra: Deloc, chiar deloc, am observat că mediul este foarte igienizat”.

Cristian: ”Eu nu am nicio reținere, mi se pare foarte safe aici. Pentru cei ce vor să vină la sală nu e niciun dezvantaj, important e să vrei, 10 secunde din timpul tău poți să dai un mesaj să faci rezervare”.

Kent Orrgren, CEO sală de fitness: ”Această industrie s-a pregătit pentru a primi toți membrii înapoi punând extra focus pe curățenie și măsuri de siguranță. Nu ar trebui să vă fie frică să veniți la sală și ar trebui să vă asigurați că vă faceți programare în avans”.

”Suntem în sala de cycling și am blocat, am lăsat o bicicletă, pe una am lăsat-o, pe una am blocat-o, pentru că nu aveam unde să le depozităm și am pus pe ele acces interzis”.

Pentru a se asigura distanța socială și în această sală de fitness aparatele fie au fost blocate, fie scoase din funcțiune.

Clienții trebuie să vină cu propriul prosop

Dimi Butilca, manager sală de fitness: ”În sală au început oamenii să vină, la clase încă sunt reticenți, încă nu suntem la ce era înainte. Să nu poți veni când vrei pentru că e pe programare, la clasă să fie peste numărul admis sau să nu poți utiliza anumite aparate, fac parte din dezavantaje”.

Vicky: ”Mi se pare mai dificil un pic din cauza faptului că nu prea poți să vii când ai timp cum e un număr limitat de persoane care pot veni și trebuie să te potrivești când e liber”.

Măsuri de distanțare s-au luat și în vestiare, iar clienții sunt nevoiți să vină cu propriul prosop.

”Mi-a lipsit mult și apreciez mult mai mult această facilitate după pauza asta atât de lungă. Voi veni intensiv să recuperez, văd că nu e aglomerat, se iau toate măsurile de siguranță”.

În schimb, piscinele din interiorul sălilor nu sunt deocamdată deschise.