Românii continuă să revină în țară. Cât s-a așteptat în vămile din vestul țării

Românii din străinătate continuă să se întoarcă acasă, mulți dintre ei cu microbuze sau autocare. În vestul țării sunt operaționale deja, în regim permanent, două coridoare de tranzit doar pentru aceste mijloace de transport.

Autoritățile anunță că perioada de așteptare a fost mult mai mică decât în zilele trecute.

Românii, bucuroși că au scăpat de carantină

Mulți dintre cei care s-au întors vineri în țară spun că au așteptat relaxarea măsurilor pentru a reveni acasă. Carantina instituționalizată nu mai este obligatorie. Ai noștri pot opta acum pentru izolarea la domiciliu timp de 14 zile.

"Trebuia mai dinainte să venim, dar n-am avut posibilități, pentru că au fost închise hotarele", a spus unul dintre românii întorși în țară. "Plec acasă, vreau să-mi văd copiii, familia. Acum am decis, acum vin", a spus un altul.

Pe un român stabilit în Italia, pandemia l-a prins în Peninsulă și a tot amânat călătoria, cu toate că, spune el, avea probleme de rezolvat în România: "Trebuia să fac actele de succesiune. Trebuia să vin mai întâi în martie. Cu plecările din Italia, cu trecerea aicea, nu, nu era posibil."

Șapte artere de intrare în țară la Borș

Pentru fluidizarea traficului, în Vama Borș au fost deschise toate cele șapte artere prin care se face intrarea în tară.

Oamenii au fost nevoiți să aștepte între 20 și 30 de minute.

"Coada este scurtă, să spunem vreo 40-30 de metri. Toate benzile sunt deschise", spune unul dintre șoferi. "Am trecut foarte repede vama, au fost foarte operativi", spune un altul.

Și în Vama Nădlac sunt folosite toate punctele de intrare în țară. Acolo, însă, traficul a fost intens, iar timpii de așteptare, ceva mai mari.

"Am fost la muncă în Austria. N-am avut posibilitatea să venim, am fost blocate acolo, am stat destule ore, ceea ce nu e posibil", a spus o româncă.

"Lucrez bucătar în Anglia. Până pe 4 iulie, compania pentru care lucrez e închisă și nu are rost să stau acolo", a declarat un alt român revenit acasă.

Ce a spus noul șef al Poliției de Frontieră

În județul Arad a ajuns ieri noul șef al Poliției de Frontieră.

Liviu Bute, inspector general Poliția de Frontieră: "Pe sensul de intrare în România programul este, atât pe cel de marfă, cât și pe cel de călători, 24 de ore din 24, 7 zile din 7 zile. Pentru traficul de călători mai mari de opt plus unu, unde intră și autocarele, sunt două puncte de frontieră deschise cu linii speciale în Nadlac2 și Borș."

Persoanele care intră în România completează o declarație pe propria răspundere și sunt supuse unui triaj epidemiologic la frontieră.