Au așteptat ore întregi, după ce au fost la cabinete sau policlinici fără programare: „Chiar e bătaie de joc”

A fost o zi de mari încercări și pentru cei care au probleme de sănătate, dar n-au mai fost la medic în ultima perioadă.

Mulți au mers la cabinete ori în policlinici fără programare, iar acolo au fost surprinși să descopere că și alții au procedat la fel. Chiar și așa, personalul a aplicat regulile. Nimeni nu a intrat la consultație înainte de a i se lua temperatura și de a completa formularul de la cortul de triaj.

Femeie: „De o oră și ceva stau și nu se știe dacă mă ia, că nu am programare."

Femeie: „Chiar nu ne-am așteptat să fie atâta lume, nu știu când o să intru și sper să nu se ducă doctorul."

Îngrijorați din cauza problemelor de sănătate, oamenii au mers în mare parte fără programare la Spitalul Județean din Baia Mare. S-a format astfel o coadă de zeci de metri. Nervoși că trebuie să aștepte, mulți le-au cerut socoteală medicilor.

Femeie: „Chiar e bătaie de joc, după ce stai de la ora 8.00."

Bărbat: „Dacă știam, veneam cu o oră mai repede, acum poate mă trimite acasă. Am venit la consultație că de trei săptămâni mă doare stomacul și am crezut că vin și iau biletul de la programări și mai stau o dată aici."

Femeie: „Vin și de la țară și autobuze nu circulă, noroc că am venit mai repede. Să creeze niște condiții, nu poți să stai în picioare atâtea ore."

Alexandru Oros, manager Spitalul Județean Baia Mare:„Consultăm la capacitate maximă și poate din prima zi oamenii nu au înțeles că trebuie să-și facă programare așa cum i-am anunțat. Odată ce am dat drumul la ambulator în proporție de 100%, tot personalul medical e pe baricade."

Cozi au fost și la unitățile medicale din Capitală. La o policlinică, în interior aveau acces doar câte două, trei persoane, doar că la poartă lucrurile n-au mai stat așa.

Pe lângă problemele de sănătate, cele administrative, nou implementate din cauza pandemiei, le-au cam dat bătăi de cap bolnavilor.

Cristina Dragnea, medic: „Ne luptăm cu ei să îi facem să înțeleagă că trebuie să respecte niște măsuri. Nu înțeleg că trebuie să respecte ora și vor să intre toți în clinică și persoanele care sunt desemnate să se ocupe cu trimiterea lor ritmică pe etaje, ca să nu se aglomereze, au probleme mari.”

Dacă aveți probleme cronice ar fi bine să nu plecați, totuși, de acasă, fără o programare, altfel riscați ca medicul să nu vă poată primi. Doctorii îi consultă și pe cei cu probleme acute, așa că orarul programărilor poate fi decalat. Nu vă pierdeți răbdarea când ajungeți la cabinet și păstrați distanța față de ceilalți bolnavi.

Și mai greu este cu masca de unică folosință.

Femeie: „E greu cu mască și cu ochelari.''

Au fost, totuși, și situații în care oamenii au reușit să rămână calmi.

Bărbat: „Trebuie să înțelegem că e de preferat să respectăm aceste norme decât să dezvoltăm pandemia, să-i dăm curs cu efecte mult mai grave pentru populație.''

Femeie: „Rețetă. Trebuie să iau rețetă. Am amânat pe aprilie și am venit acum. Eu nu am telefon din acela performant sau chestii d-alea online și e mai greu.''

Dacă sunteți în această situație, rugați un cunoscut să vă ajute.

Până în toamnă, rețetele și trimiterile medicale pot fi primite și pe email.