România se pregătește să prezinte probe că este proprietara tabloului. Între timp, o companie controlată de un magnat rus solicită despăgubiri pentru blocarea licitației de vânzare a operei.

Avocații care reprezintă statul român în instanța de la New York explică demersurile făcute pentru revendicarea tabloului „Sfântul Sebastian” de El Greco, evaluat la 9 milioane de dolari.

Alexandru Stănescu, avocat: „În cadrul acestor cereri am susținut și argumente de natură istorică, și argumente de natură juridică și de ce tabloul trebuie restituit României, ca adevărat proprietar al acestuia”.

Irina Vasile, avocată: „Documentele vor fi analizate de judecătorul federal. Ce ne dorim noi este să avem posibilitatea să prezentăm multitudinea de probe care susțin dreptul de proprietate”.

Față de acum un an, lupta juridică are cu un actor mai puțin.

Corespondent Știrile ProTV: „În dispută a fost inclusă inițial și casa de licitații Christie's, care a cerut să fie scoasă din dosar, argumentând că nu este proprietarul lucrării, ci doar custodele acesteia. Într-un răspuns pentru Știrile ProTV, un purtător de cuvânt al Christie's a confirmat că tabloul va fi păstrat de casa de licitații până când se rezolvă problemele legale dintre celelalte părți. România a susținut mereu că tabloul, care a aparținut regelui Carol, primul monarh al României, a fost lăsat moștenire Coroanei României, adică statului român”.

În instanță, România s-a îndreptat împotriva Accent Delight, societatea care, prin intermediul casei de licitații Christie's, a scos la vânzare tabloul Sfântului Sebastian.

În schimb, compania Accent Delight, despre care presa internațională a scris că este controlată de oligarhul rus Dmitri Ribolovlev, a depus în instanță cereri noi de despăgubiri, atât de la România, cât și de la Paul Phillipe al României, care a formulat și el pretenții de moștenire asupra operei. De la țara noastră solicită despăgubiri punitive, se arată într-un document depus în instanță.

Compania susține că este cumpărător de bună credință și că, în momentul în care a achiziționat lucrarea El Greco, în decembrie 2010, de la un dealer de artă profesionist, tabloul nu era înregistrat ca fiind furat și nu apărea în registrul de opere de artă pierdute.

De cealaltă parte, autoritățile de la noi spun că, din câte știu, tabloul disputat a fost scos ilegal din colecția națională și scos din țară de Regele Mihai în 1947, ca ulterior să fie vândut de mai multe ori. Reprezentanții Accent Delight nu au răspuns până acum pentru a oferi un punct de vedere.