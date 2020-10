România este lider european la traficul de persoane. Raport oficial al Comisiei Europene

”Infractorii profită de epidemie și caută victime pe care să le exploateze sexual sau prin muncă. Și tot mai mulți adulți ori copii vor fi vulnerabili, din cauza recesiunii, a sărăciei și a lipsei locurilor de muncă”, avertizează Comisia Europeană.

România este din nou lider european la această infracțiune și, extrem de grav, sunt tot mai multe victime minore.

Larisa, victimă: ”Am văzut de la ochi scoşi, la degete tăiate, am văzut femei cu jucării arse pe faţă, suficient cât să nu mai vreau să mă mai uit la filme horror. Am fost bătută, am fost tăiată, am avut capul spart, la ochiul stâng am un defect, nu pot lăcrima cu el”.

Oana, victimă: ”Am fost sechestrată împreună cu altă persoană, duse într-un bordel, un bordel construit în aşa fel încât să intri şi să nu mai ieşi, au încercat manipulări, vai ce drăguţă eşti, să fim prieteni, asta după ce îţi arată pistolul”.

Larisa şi Oana sunt victime ale traficului de persoane. Larisa de când avea doar 15 ani, Oana de la 24. Deşi au trăit experienţe diferite, au ceva în comun: traumele pe care nu le poate vindeca nici trecerea timpului.

Amândouă provin din familii dezorganizate, violente, sărace, un mediu familial care le-a făcut vulnerabile în fața traficanţilor de carne vie.

Acum vor să fie un exemplu pentru alte tinere care s-ar putea afla pe marginea prăpastiei, fără să conştientizeze acest lucru.

Oana: ”Știu că sunt momente în care nu ai ce mânca, te chinui, trăieşti o viaţă mizerabilă, am trăit aşa şi ştiu ce înseamnă. să nu îşi asume riscuri, a căuta de lucru departe de casă, cu necunoscuţi, sunt riscuri. Nu poţi să ai încredere în prieteni, darămite într-un străin. Încearcă să îţi rezolvi problemele acasă, să munceşti pe nimic dar să fii sănătos, că altfel poţi trăi traume”.

Iar pandemia a înrăutăţit lucrurile, cred oficialii europeni.

Infractorii au profitat ca să genereze profituri semnificative şi să-şi intensifice activităţile. Deși impactul total al pandemiei nu este încă măsurabil, este clar că a dat naștere unor provocări extraordinare, afectându-i în mod disproporționat pe cei mai vulnerabili, cum sunt femeile şi copii.

Sunt date din cel mai nou raport despre traficul de persoane, infracţiune la care România excelează, din nou. Suntem pe primul loc, urmaţi de Marea Britanie, Ungaria, Franţa şi Polonia.

ONG: ”România a deţinut întotdeauna locul 1. nu există o dezbatere publică, politici publice, dorinţa să recunostem că avem această problemă. Până nu reformam instituţiile statului, probabil că vom rămâne la acelaşi nivel de exploatare şi distrugerea vieţilor propriilor cetăţeni”.

Extrem de grav este faptul că sunt din ce în ce mai multe victime copii. La noi în ţară, de exemplu, s-a constatat o creştere de aproape 10 ori în ultimii ani, ceea ce ne plasează, iarăşi, pe primul loc în acest top ruşinos.

Copiii şi femeile cad victime exploatării sexuale. Bărbaţii, în schimb, sunt "vânaţi" pentru a fi exploataţi prin muncă.