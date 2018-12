România a preluat simbolic de la Austria preşedinţia Consiliului UE

Presidency.ro

România a preluat simbolic vineri de la Austria preşedinţia Consiliului UE, preşedintele Klaus Iohannis declarând că România este pregătită pentru preluarea preşedinţiei.

Cancelarul austriac Sebastian Kurz i-a mulţumit că, în calitate de preşedinte, totdeauna a avut grijă de democraţie şi de statul de drept.

Le sesiunea de întrebări care urmat declaraţiilor comune le celor doi şefi de stat, preşedintele Iohannis a fost întrebat dacă mai crede ca Români nu este pregătită pentru preluarea preşedinţiei UE, aşa cum a susţinut în mai multe rânduri. De asemenea, şi Kurz a fost întrebat dacă el consideră că România este pregătită, scrie news.ro.

"Acum câteva săptămâni, am spus că noi nu suntem pregătiţi corespunzător, deoarece, la momentul acela, ministrul nostru pentru afaceri europene a renunţat în mod neaşteptat şi cu nişte explicaţii cam neclare. A fost problemă la acel moment. În mod corespunzător, am avut acele afirmaţii, deoarece, prin retragerea acelui ministru, o serie întreagă de măsuri de pregătire a Preşedinţiei au fost blocate. Dar într-un timp record, am reuşit să rezolvăm criza de personal, a fost numit un nou ministru, un diplomat cu multă experienţă în ceea ce priveşte afacerile europene, şi de aceea, după foarte scurt timp, am putut să continuăm pregătirile cu acelaşi elan. La două, trei săptămâni după acel moment, am spus că pregătirile merg foarte bine, iar între timp pot să afirm, fără nicio reţinere, că da, România este pregătită pentru preluarea Preşedinţiei Consiliului Uniunii Europene. Suntem bine pregătiţi pe această temă. Ieri am purtat o discuţie cu Guvernul român şi avem încrederea că vom gestiona în mod rezonabil această Preşedinţie", a explicat preşedintele Iohannis.

La rândul său, cancelarul austriac a declarat: "Poate că, în ceea ce priveşte statul de drept şi democraţia, este important ca, atunci când este o evoluţie negativă, să reacţionăm, să încercăm să corectăm, pentru că democraţia şi statul de drept reprezintă baza pentru convieţuirea în pace şi libertate, reprezintă baza pentru ca fiecare om să poată trăi în siguranţă, cu demnitate, cu drepturi egale în Europa. Şi din acest punct de vedere, mă gândesc că trebuie să fim foarte atenţi şi să acţionăm atunci când apar evoluţii deviante. Mă bucur foarte mult că, în Preşedintele României, avem un garant al acestor chestiuni, că este cineva care urmăreşte şi reacţionează pentru a corecta situaţia. În ceea ce priveşte pregătirea Preşedinţiei, eu pot să vorbesc de la nivelul Preşedinţiei Consiliului UE şi să spun că Preşedintele Iohannis se bucură de recunoaştere, are experienţă în activitatea Consiliului, iar, pentru mine şi pentru toţi ceilalţi lideri din Consiliu, este un partener de discuţii apreciat".

În cadrul declaraţiilor comune cu preşedintele Iohannis, Kurz a afirmat: "Vreau să vă mulţumesc pentru că în calitate de Preşedinte, totdeauna aţi urmărit, aţi avut grijă de democraţie, de statul de drept. Eu zic că este ceva hotărâtor ca noi, statele din Uniunea Europeană, să luăm în serios statul de drept şi democraţia, fiindcă acestea două reprezintă baza pentru viaţa noastră în Uniunea Europeană - să trăim în pace, în libertate, într-o anumită bună stare. Fără stat de drept şi fără democraţie nu am avea fundamentul necesar".

Conform declaraţiilor preşedintelui Iohannis, temele de discuţie au vizat procesul de retragere a Marii Britanii din Uniune şi necesitatea unui acord cre să limiteze consecinţele negative, noul Cadru Financiar Multianual 2021-2027 ca oportunitate de a sprijini avansarea implementării politicilor europene prin stabilirea unui buget al Uniunii echilibrat şi echitabil după 2020, nevoia cetăţenilor europeni de securitate şi nevoia de a avea un răspuns adecvat la criza migraţiei şi Summitul European care va avea loc la Sibiu anul viitor.

În ceea ce priveşte relaţia bilaterală, România este interesată de atragerea de noi investiţii austriece în România, în condiţiile în care România oferă foarte multe opţiuni.

"Am exprimat aprecierea pentru buna integrare a comunităţii româneşti în Austria, a doua cea mai mare comunitate de cetăţeni europeni din Austria, care contribuie activ la dezvoltarea societăţii austriece", a declarat preşedintele.

"Avem o strânsă legătură între cele două state, nu doar sub aspect economic şi politic, ci îndeosebi prin latura umană. Aţi făcut referirea aceasta, la grupul mare de români care locuiesc în Austria şi care îşi aduc contribuţia lor în societatea austriacă. Avem, de asemenea, o bună colaborare şi la nivel european, iar pe mine mă bucură faptul că noi, Austria, predăm Preşedinţia către România. Eu, în calitate de Cancelar, predau Preşedinţia către dumneavoastră, în calitate de Preşedinte al statului român", a replicat cancelarul Kurz.

"Mă bucur că predau Preşedinţia către dumneavoastră, domnule Preşedinte, mă gândesc la Summitul referitor la viitorul Uniunii Europene, care va avea loc la Sibiu. Eu zic că această dezbatere este o dezbatere importantă şi în contextul alegerilor europene care vor avea loc. Predau, deci, Preşedinţia, vă doresc toate cele bune, vă felicit pentru cooperarea intensă şi frumoasă în calitate de stat membru, să puteţi avea o contribuţie supraproporţională. Toate cele bune! Noi, ca republică, toată echipa mea guvernamentală, vă stăm la dispoziţie ca să puteţi demara, ca să se facă trecerea cât mai bine", a continuat el.

