Rock și mici la Rockfest Transalpina. Încasările cabanierilor de la Rânca au crescut cu 20%

Iubitorii de muzică rock sunt răsfățați în acest weekend la Rânca, acolo unde are loc festivalul Rockfest Transalpina.

Vineri seară, munții au răsunat de sunetul tobelor și al chitarelor, iar peste o mie de oameni au cântat și au dansat alături de artiștii prezenți la eveniment.

Seara de rock de la Rânca a început o dată cu asfințitul soarelui, iar persoanele puse pe distracție nu au încetat să apară.

Pe scenă au urcat formații cunoscute precum Spitalul de Urgență, Kempes, Altar și Iris.

Turist: ”Special pentru formații, Iris, Kempes, în fiecare an venim, am vrut cu motocicleta și ne-a fost frică de ploaie și am venit cu mașina”.

Turistă: ”Ne-am dorit tare mult să ajungem, chiar am ajuns, îl urmărim pe Cristi cel mai mult, dar și pe restul îi apreciem, e fain”.

Ca la orice eveniment de profil, din peisaj nu a lipsit mâncarea.

”Reporter: La rock sau la mici?

Turist: Și, și.

Reporter: Merge rockul cu mici?

Turist: Merge, merge.

Reporter: Aveți vreo trupă favorită?

Turist: Îmi place foarte mult Irisul”.

Când a urcat pe scenă Cristi Minculescu, alături de trupa Iris, întreaga zonă a fost luminată de lanternele a sute de telefoane mobile. A fost unul dintre cele mai așteptate momente ale serii. Publicul a fredonat melodiile consacrate alături de artiști.

”E un public extraordinar la Rânca, e un peisaj de vis”

Pentru cabanieri, festivalul a fost un bun prilej de a atrage oaspeți într-o vară în care numărul cazărilor a fost destul de scăzut.

Constantin Pănescu, președinte Asociația Cabanierilor din Rânca: ”Un plus de 20% s-a simțit la cazare față de săptămânile trecute, în care n-a fost nici 10% din ce era în anii trecuți – au venit rockerii la munte – au venit și o parte dintre rockeri, au venit după formațiile lor pe care le simpatizează”.

Dan Helciug, prezentatorul festivalului: ”E un public extraordinar la Rânca, e un peisaj de vis, vă invit să veniți, să dați o fugă că nu e departe nici de București, nici de Cluj, nu e departe Rânca și să veniți la a doua zi de festival”.

Festivalul continuă și în sâmbătă seară, iar pe scenă vor urca printre alții, artiști de la Timpuri Noi, Byron și Dublu Click. Intrarea este gratuită.

Sursa: Pro TV Etichete: , , , Dată publicare: 30-07-2022 08:28