Ce dispozitive folosesc David Guetta, Martin Garrix și Armin van Buuren în festivaluri

Acesta a ajuns să lucreze cu o selecție de dispozitive pentru DJ care sunt folosite în festivaluri inclusiv de David Guetta, Martin Garrix și Armin van Buuren.

Dispozitivele și specificațiile lor sunt prezentate pe larg de Iulia Ionescu, la Like iT.

Mihai Ciupitu este product specialist si product manager la cel mai cunoscut retailer de echipament de DJ din România.

Fabio X, cum mai este el cunoscut, a experimentat toate stilurile muzicale de-a lungul timpului, ajungând la Open Format.

Mihai Ciupitu, product specialist: „Am fost DJ rezident, dar și background DJ pentru artiști precum Loredana Groza, Bitza, Cedry2k, Guess Who, Dragonu, Raku, Haarp Cord etc.”.

Mihai se ocupă momentan de cariera solo și face parte din proiectul The HollyGood Gang, împreună cu Robert x Graur și Cabral.

Nelipsiți de la toate festivalurile din România

Robert Graur și Mihai Ciupitu sunt nelipsiți din echipele tehnice de la toate festivalurile importante din România. Cei doi contribuie împreună la dezvoltarea industriei și pun bazele celor mai îndrăznețe proiecte legate de Djing.

La fel ca și colegul său, Robert Graur, a intrat în industria entertainmentului la începutul anilor 2000. Acesta a participat la organizarea de spectacole, evenimente și concerte în calitate de DJ, light designer și chiar pirotehnist.

După 10 ani de experiență, Robert si-a concentrat atenția doar pe dezvoltarea de proiecte și activități în zona de DJing, de la comerț și servicii, până la platforme de conținut, cursuri de DJ și programe de mentorat pentru DJii aflați la inceput de drum.

Mixer profesionist folosit de cei mai mari DJ ai lumii în festivaluri

Producător: Pioneer

Software: inclus

Compatibilitate Software: Rekordbox DJ, Rekordbox DVS, Serato DJ pro, Traktor Pro 2

Număr canale: 4

Placa de sunet: Da

Rata semplare: 96kHz

Calitate sunet: 24bit

Gain: Da

EQ: 3 benzi (Clasic/ISO)

Filtru: Da

Efecte: Panou dedicat cu selectie pe canal Beat FX / Color EFX

Afișare BPM: Da

Suport iOS / Android: Da, necesită aplicația DJM-REC

Intrări Microfon: Mic1: 1 x Combo XLR/TS 6,3mm (Jack mare) / Mic2: 1 x TS 6,3mm

Intrari Phono: Channel A/B/C/D: 4 x RCA Stereo

Intrare Linie: Channel A/B/C/D: 4 x RCA Stereo

Intrare digitala: 4 x RCA Mono

Dispozitive pentru DJ Entry Level

Consola DJ Entry Level

Producător: Numark

Software inclus: Serato DJ Lite

Expansion/ Add-on: SoundSwitch 2-month Trial

Servicii de streaming: Tidal, SoundCloud, Beatsource LINK, Beatport LINK

Compatibilitate Software: Serato DJ Pro, Virtual DJ

Numar Canale: 2

Numar Deckuri: 2+2 virtuale

Placa de sunet: 24 bit - 44.1 kHz

Corectii pe canal: EQ 3 benzi, Filtru, Gain

Sectiune de Efecte: Software

Scratch / Vinyl Mode: Da

Functii: Sync, Loop, Auto Loop , Master Tempo, Sampler, Pad Scratch

Paduri: 16 iluminate RGB, 8 pe fiecare canal

Ecrane: 2 x Ecran LED (in interiorul jogwheel-urilor)

Joguri: 152mm sensibil la atingere

Intrare Microfon: 1 x TS 6,5mm (jack mare)

Iesire Master: 1 x RCA stereo nebalansat

Iesire Casti: 1 x TRS 6,5mm stereo (jack mare)

Iesire Casti Secundara: 1 x TRS 3,5mm stereo (jack mic)

Conexiune calculator / laptop: 1 x USB 2.0

Alimentare: USB

In pachet: 1 x Numark Mixtrack Platinum FX, Cablu USB, Indicatii descarcare

Dimensiune cm: 53.6 x 24.6 x 5.1

Căști DJ Entry Level

Producător: Reloop

Model: RH-2500

Diametru difuzor (mm): 40 mm

SPL: 118dB

Frecvente: 20 Hz - 20 kHz

Impedanta: 32 ohms

Casca pliabila: Da

Casca rotativa: Da

Cablu: 1.05 m +/-10%

Cablu microfon: Nu

Compatibilitate SmartPhone: Nu

Tip Conexiune: Jack 3,5 stereo

In pachet: RH-2500, Adaptor 6,3mm, Manual de utilizare

Greutate (kg): 0.5000

Dispozitive pentru DJ Avansați

Consolă DJ Avansați

Producător: Native Instruments

Software inclus: Traktor Pro 3

Expansion / Add-on: Contine functiile standard ce vin impreuna cu software-ul

Compatibilitate Software: Traktor Pro 3

Numar Canale: 4

Numar Deckuri: 4

Placa de sunet: 24 bit - 96 kHz

Corectii pe canal: EQ 3 benzi, Filtru, Gain

Sectiune de Efecte: Software

Scratch / Vinyl Mode: Da

Suport DVS: Da (activeaza automat functia DVS

Functii: Sync, Loop, Auto Loop , Loop Roll, Master Tempo, Sampler, Key Sync, Key Shift, Beat Jump, Color FX, Flux, Stems, Grid Adjust, Jog Tension Adjust, Crossfader Assign, Hub USB

Paduri: 16 iluminate RGB, 8 pe fiecare canal

Ecrane: 2 x Ecran LED

Joguri: 140mm motorizat

Mixer Stand Alone: Da

Intrare Microfon: 1 x Combo XLR/TS 6,5mm (jack mare)

Intrare Microfon Secundara: 1 x TS 6,5mm (jack mare)

Intrare Phono: 2 x RCA stereo (CH 1/2)

Intrare Linie: 4 x RCA stereo (CH 1/2/3/4)

Iesire Master: 2 x XLR balansat

Iesire Master Secundara: 1 x RCA stereo nebalansat

Iesire Booth Monitor: 2 x TRS 6,5mm (jack mare) balansat

Iesire Casti: 1 x TRS 6,5mm stereo (jack mare)

Iesire Casti Secundara: 1 x TRS 3,5mm stereo (jack mic)

Conexiune calculator / laptop: 1 x USB 2.0

Alimentare: Alimentator (in pachet)

In Pachet: 1 x Traktor Kontrol S4 Mk3, Cablu USB, Alimentator, Indicatii descarcare

Dimensiune (cm): 33.9 x 54.2 x 6

Greutate (kg): 4.3000

Căști DJ PRO

Producător: Denon DJ

Model: HP 1100

Diametru difuzor: 53mm

Putere: 3500mW

SPL: 105dB/mW (JEITA)

Frecvente: 5-33kHz

Impedanta: 36 Ohms

Casca pliabila: Da

Casca rotativa: Da, Pivot

Cablu: Semi Spiralat

Cablu cu microfon:-

Compatibilitate SmartPhone: -

Tip Conexiune: Jack 3.5mm sau 6.3mm cu adaptor

In pachet: 1 x Denon DJ HP 1100, Adaptor, Pouch, Manual

Greutate: 0.5000





