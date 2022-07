Alok, unul dintre cei mai buni DJ ai lumii, interviu exclusiv pentru UNTOLD. „Sunt super, super încântat să revin”

Are o familie frumoasă și își iubește enorm soția și copiii. De fiecare dată când poate, îi ia pe toți în turneu cu el. Are și momente când pleacă singur, doar cu echipa sa, și mărturisește râzând că acelea sunt nopțile când poate să doarmă fără să plângă copiii. Alok este un super artist și un super om și își deschide inima și sufletul într-un interviu special pentru UNTOLD.

Sâmbătă, 6 august, Alok revine pe mainstage-ul festivalului UNTOLD pentru un show cu adevărat magic. Urmăriți dezvăluirile sale în interviul de mai jos.



Ți-ai imaginat încă de la început că vei avea o carieră de succes sau cum a fost?

ALOK: „Părinții mei au fost DJ-i în ultimii 25 de ani, i-am privit mereu cu admirație, au fost sursa mea de inspirație. Ei fost pasionați de cultura underground, au ales un alt gen, psytrance, e un stil alternativ, au fost mereu oamenii pe care i-am admirat cel mai mult. A venit un moment în viața mea când am crezut că pot merge mai departe, că pot face lucrurile în care cred cu adevărat, să fac schimbări în ceea ce privește stilul meu, să merg pe ceva mai housey. În clipa în care am luat această decizie am știut că ar putea fi o schimbare riscantă sau ar putea fi genul de alegere care să mă ducă în acea direcție la care am visat mereu. Muzica nu are limite așa că am decis să nu mă limitez nici pe mine. Am avut sentimentul că muzica e un univers uriaș, e peste mine. Așa că am produs câteva piese și dintr-o dată alți DJ au inclus piesele în setul lor, în show-uri din întreaga lume, apoi am avut show-urile mele. Mi-am creat un mindset, aveam o nouă perspectivă, puteam să cresc și mai mult. Era un lucru pe care-l visam, dar în urmă cu 12 ani nu îmi imaginam că voi fi un nume atât de mare, dar acest lucru s-a întâmplat, am făcut această călătorie, iar acum sunt aici”.

Cât de importante sunt apartenența și influența rădăcinilor braziliene în muzica ta?

ALOK: „De ce am ales să punem bazele acestui stil? Prin anul 2010, chiar și înainte de acest an, noi brazilienii mergeam la evenimente internaționale, erau sursă de inspirație pentru noi, părea că tot ceea ce se întâmplă în afara țării noastre era mai bine făcut. Întotdeauna a existat această influență internațională, după care am avut o criză economică uriașă în Brazilia și nu ne-am mai permis să aducem niciun DJ internațional la noi în țară. Am fost nevoiți să creăm propriul stil, să avem DJ-ii noștri, scena noastră și dintr-o dată totul s-a transformat în ceva uriaș în Brazilia. Am încercat să spunem că stilul nostru e ,,Brazilian Techno”, dar oamenii din cultura techno nu au acceptat asta, oamenii orientați spre electro nu au fost de acord cu asta, se plângeau mereu. Așa că am spus, știți ce, acesta este stilul nostru, ,,Brazilian Bass”. E un gen cu o semnătură unică de sunet, a devenit un fenomen de masă în Brazilia. DJ-ii internaționali, care au venit la noi în țară, au fost nevoiți să își schimbe puțin stilul, nu ar fi reușit să reziste altfel, dar acest gen muzical a fost o oportunitate pentru artiștii brazilieni să crească și să se dezvolte. Cred că acest stil muzical ,,Brazilian Bass” și-a modificat structura, de aceea cred că eu, acum, nu mai am această orientare în munca pe care o fac. Cred că e vorba de o nouă fază, o nouă etapă în evoluția mea. E un proces de schimbare. În perioada pandemiei, în carantină, nu am putut să producem piese din categoria festival bangers pentru că lumea era închisă în casă. Acum că au deschis porțile, am șansa de a lucra piese energice și cred că acum mă bazez pe un amestec de Brazilian Bass, ceva elemente techy, încă încerc să mă identific, dar super încântat de această nouă fază”.

Ești singurul brazilian care a intrat în top Billboard Dance 100. Cum a fost să primești acest gen de recunoaștere?

ALOK: „O să fiu sincer, foarte sincer. Chestiile astea, gen Billboard, nu au schimbat nimic. Nu am considerat că aceste lucruri sunt importante pentru mine, pentru că aceste titluri nu mă definesc, sunt doar o definiție a ceea ce am fost în acel moment. Dacă ar fi să mă bazez pe astfel de momente aș rămâne probabil blocat, o să cred că doar asta am reușit sa fac și nu e așa. Sunt într-un proces continuu, încerc să ajung la cea mai bună versiune a mea. Cred că mâine voi fi o versiune mai bună decât cea de azi și tot așa, nu sunt deloc atașat de genul ăsta de premii și titluri. Dar cred că sunt reprezentative pentru cultura braziliană, e un semn că poți reuși, e o sursă de inspirație pentru oamenii din țara mea, pentru asta sunt fericit. Dar pentru mine, sincer, e vorba despre ceea ce urmează să fac, să muncesc din ce în ce mai mult”.

Ce te ține cu picioarele pe pământ și ce te inspiră?

ALOK: „Iubesc cu adevărat ceea ce fac. Pot să fiu obosit, pot să am săptămâni sau luni stresante, dar când sunt pe scenă, când am acea conexiune reală cu oamenii, totul capătă sens pentru mine. Același lucru se întâmplă când sunt în studio și produc muzică. Nu am noțiunea timpului, nu știu dacă e 1:00 AM sau e 1:00 PM. E ceva ce mă face să mă simt viu, e ceva la care am visat, trăiesc asta, iar a-ți trăi visul e un lucru extraordinar. Iar ce mă inspiră, în primul rând familia mea, copiii și soția mea, sunt cea mai mare sursă de inspirație pentru mine. Cred că nu fac asta doar pentru mine, o fac și pentru ei. Echipa cu care lucrez mă inspiră enorm, lucrez cu oameni foarte pasionați de ceea ce fac. Și mai e un lucru, starea generală, dacă văd un apus mă inspiră, oceanul mă inspiră”.

Care sunt etapele relevante din cariera ta, acele lucruri de care ești mândru?

ALOK: „Am fost votat No 1 DJ în Brazilia pentru doi ani, apoi am lansat o piesă, e vorba de ,,Hear Me Now”, o piesă care a ajuns hit global. Acea piesă a depășit orice barieră și a fost punctul din care și cariera mea s-a schimbat. Am construit mult în jurul aparițiilor mele live, a urmat Tomorrowland. Să fii pe mainstage poate nu e important pentru Europa, dar a fost important pentru Brazilia. Să mă vadă acolo, să fiu primul DJ brazilian de pe mainstage a fost ceva. E o nebunie, știti, sunt atât de multe momente care au dus la schimbare. Am făcut un livestream, în perioada carantinei, un live din casa mea și a fost o nebunie pentru că aveam pe canalul de YouTube 2,6 milioane de oameni care se uitau la acel live, iar după o oră și jumătate erau 26, 27 de milioane de stream-uri. A doua zi, aprope 50 de milioane, a fost o nebunie. Asta m-a ajutat foarte mult”.

Ai avut colaborări cu artiști senzaționali. Ce ne poți spune despre aceste colaborări extraordinare?

ALOK: „E tare plăcut să aud asta. În momentul în care lansezi o piesă nu știi la ce să te aștepți. Sigur că de fiecare dată ne așteptăm la ce e mai bun, reacții pozitive. Spre exemplu, ,,In My Mind” sau ,,Wherever You Go” nu sunt piese care să fi fost un succes masiv, au fost ok la capitolul cifre, dar acum că mi-ați spus asta sunt fericit. La final de zi realizezi că nu e vorba doar despre cifre, de numărul de stream-uri, e vorba de ceea ce simt oamenii când le ascultă”.

Care este povestea din spatele label-ului tău, CONTROVERSIA?



ALOK: „Am devenit un artist de orientare pop, nu doar un artist de muzică electronică și aveam cu adevărat nevoie de această conexiune cu scena electronică unde nu găseam un loc pentru piesele mele pop. Label-urile îmi cereau să lucrez doar astfel de producții, piese care să aibă succes, așa că am pus bazele propriului label pentru a păstra legătura cu publicul care ascultă muzică electronică, cu scena electronică. A fost important pentru că am putut să lansez piese de club și s-a întâmplat un lucru interesant. Piese pe care le-am lansat cu label-ul meu au avut un succes mai mare decât cele lansate cu marile label-uri din lume. Nu știu cum să spun asta fără a fi considerat obraznic, pare că suntem prizonierii unui stil. Sunt mulți manageri de label, A&R nu-ți vor producțiile, nu cred în muzica ta. Îmi amintesc că am trimis ,,Hear Me Now” unui grup de oameni și nu au vrut-o”.

Care sunt lucrurile care te fac să fii optimist în legătură cu viitorul muzicii electronice?

ALOK: „Sunt foarte încântat de ceea ce se întâmplă acum, noțiunea de sound-design s-a schimbat, acum e vorba de ceva fresh. Sigur, a fost foarte importantă perioada EDM, cu acel sound massive, dar cred că e foarte important să inovezi, e ca un ciclu. Cred că acum e momentul în care mă bucur cu adevărat. E acest sound fresh, cool, e mult mai elegant, nu mai e atât de zgomotos. Asta mă face să fiu entuziasmat în legătură cu ceea ce se întâmplă acum. Nu știu ce va fi în următorii ani, dar hai să trăim acest moment, e grozav!”



Cum a fost primul tău show live de la UNTOLD?

ALOK: „A fost incredibil pentru că mereu mi-am dorit să ajung aici. Am văzut multe fotografii, materiale video, mulți artiști care au venit aici și am fost uimit. Am aflat că festivalul are loc în România și mi-am dorit să ajung acolo. Experiența de anul trecut a fost specială pentru mine, a fost primul eveniment la care am ajuns după această perioadă de pandemie. A fost prima mea conexiune fizică cu publicul, după aproape doi ani. A însemnat enorm pentru mine, a fost incredibil. Știu că a fost un an greu, îmi amintesc asta, dar să faci acest festival a fost aproape un miracol. Am fost fericit să trăiesc acest miracol, să fiu acolo cu toată lumea. Știi ce cred cu adevărat despre acest festival? Sunt două lucruri: odată ce ai intrat în acel loc, este imposibil să pleci la fel, descoperi că ești o altă persoană. E imposibil să fie altfel, mergi acolo și pleci diferit. E ceva ce se schimbă în viața ta, e ceva ce porți cu tine! Iar cel de-al doilea lucru pe care l-am realizat a fost că e un eveniment magic și nu spun asta doar gândindu-mă la structurile uriașe, la focurile de artificii ori arena. E vorba de oameni, e un public sofisticat care chiar înțelege bine ce se întâmplă. E un public educat, cred că fanii sunt cel mai mare headliner al festivalului”.

Cum e Alok în viața de zi cu zi?



ALOK: „E diferit Alok cel de zi cu zi. Spre exemplu acum sunt în turneu, familia mea se află în Brazilia și mă voi întâlni cu ei la finalul lunii. Când sunt alături de ei sunt concentrat pe copiii și soția mea. În luna august vor veni cu mine în Ibiza. Nu știu nicodată unde voi ajunge, dar cred că e importantă călătoria. Așa că încerc ca de fiecare dată să îi includ și pe ei în călătoriile mele, e mult mai interesant alături de ei.

Dar acest Alok, care e în turneu acum, poate să doarmă bine toată noaptea, copiii nu plâng, pot lucra în orice moment. E ca și cum aș fi în vacanță acum!”

Ai un mesaj pentru fanii din România?

ALOK: „Sunt super, super încântat să revin, abia aștept să petrecem. E un festival atât de special, am înțeles că anul acesta va fi foarte multă lume, așa că va fi o nouă experiență de care o să mă bucur”.

Sursa: StirilePROTV Etichete: , , , , Dată publicare: 29-07-2022 17:48