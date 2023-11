Robert Pattinson și Suki Waterhouse vor deveni părinți. Anunțul a fost făcut într-un mod inedit la un festival | GALERIE FOTO

Ea a făcut un gest către burtica sa și a făcut o glumă la Festivalul Corona Capital din Mexico City, duminică.

„M-am gândit să port ceva sclipitor astăzi pentru a vă distrage atenția de la altceva”, a spus cântăreața, în timp ce își împingea înapoi jacheta roz pufoasă pentru a face un gest spre stomacul ei.

Cu toate acestea, după ce aplauzele puternice ale mulțimii au început să se stingă, ea a glumit: „Nu sunt sigură că funcționează”.

Suki Waterhouse appears to announce she’s pregnant with first child with Robert Pattinson at the Corona Capital festival.pic.twitter.com/yrcqQ1uBEU