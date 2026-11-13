Lucrările de stabilizare a versanţilor au fost încheiate, astfel că nu va mai fi necesară închiderea circulaţiei pentru autovehiculele cu tonaj mare, notează Agerpres.

„Începând de luni, 16 noiembrie, nu vor mai fi instituite noi restricţii de circulaţie pe DN 7, Valea Oltului, pe sectorul cuprins între Râmnicu Vâlcea şi Râu Vadului, pentru executarea lucrărilor de protecţie a versanţilor. Lucrările de montare a plaselor de protecţie şi a barierelor de retenţie au fost finalizate, astfel că nu mai este necesară prelungirea restricţiilor de circulaţie pentru acest obiectiv. Lucrările rămase de executat, care presupun curăţarea rigolelor şi a şanţurilor, precum şi îndepărtarea materialului rezultat, vor putea fi realizate fără instituirea unor restricţii de tonaj pe sectorul de drum menţionat”, au transmis, vineri, reprezentanţii DRDP Craiova.

Aceştia au precizat că lucrările de montare a plaselor de protecţie şi a barierelor de retenţie au fost finalizate cu aproximativ nouă luni înainte de termenul prevăzut în contract, dar că investiţiile pentru îmbunătăţirea infrastructurii rutiere vor continua, în vederea creşterii gradului de siguranţă a participanţilor la trafic.