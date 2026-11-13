Potrivit ziarulunirea.ro, mai multe galerii vechi de la Roşia Montană au fost redeschise ilegal, iar unele persoane folosesc explozibili improvizaţi pentru a sparge roca în interiorul acestora. Potrivit surselor citate de publicaţie, un astfel de caz s-a petrecut marţi, când un tânăr de 25 de ani, din Roşia Montană, a fost rănit în urma unei explozii, relatează News.ro.

Cum a improvizat explozibilul

Conform surselor citate, tânărul ar fi folosit o combinaţie de acid azotic şi motorină pentru a detona roca în una dintre galeriile nefuncţionale. Explozia produsă i-a provocat răni la faţă şi la degetele mâinii drepte.

Jurnaliştii locali notează că situaţia nu ar fi o premieră, iar un incident asemănător ar fi avut loc şi în primăvara acestui an.

”La data de 10 noiembrie 2026, în jurul orei 17.00, poliţiştii din cadrul Poliţiei Oraşului Abrud au fost sesizaţi cu privire la faptul că un tânăr, în vârstă de 25 de ani, din comuna Roşia Montană, ar fi suferit leziuni corporale. Din primele cercetări efectuate de poliţişti, a reieşit că tânărul ar fi fost rănit în urma exploziei unui obiect a cărui natură nu a fost, până în prezent, stabilită. În cauză, a fost întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de vătămare corporală din culpă, cercetările fiind continuate sub supravegherea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpeni”, au transmis reprezentanţii Poliţiei din Alba pentru ziarulunirea.ro.