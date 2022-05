În timp ce unii au ajuns doar cu hainele de pe ei și au avut nevoie de ajutor, alții au venit cu bani mulți. Și-au mutat aici afacerile, au cheltuit sume importante, au închiriat sau chiar cumpărat locuințe. La mijloc ar fi milioane de euro.

De când a început războiul, aproape un milion de ucraineni au intrat în România, potrivit Poliției de Frontieră.

Dintre aceștia, se estimează că au rămas la noi aproximtiv 10%, în timp ce restul și-au continuat drumul către alte țări.

La vamă trebuie să declare dacă au sume mai mari de 10.000 de euro. 1.193 au și făcut-o. Au declarat nu mai puțin de 140 de milioane de euro.

Ucrainenii care au rămas la noi au cheltuit, până acum, milioane de euro. De exemplu, o singură companie de plăți raportează peste șapte milioane de tranzacții, în valoare totală de 1,4 milioane de euro.

Cătălin Moise, manager la Global Payments Romania: "E o sumă destul de impresionantă. Se duce undeva la 5% din toate tranzacțiile procesate de noi. În general au mers pe produse de strictă necesitate, pe zona de supermarketuri, pe zona de farmacii, în același timp și pe servicii asociate auto, combustibil, service etc".

La acestea se adaugă și cheltuieli de cazare. Chiar dacă unii dintre ucraineni au stat la familii de români, mulți altii s-au cazat în hoteluri și pensiuni.

Călin Ilie, președinte HORA: "Gradul de ocupare a crescut în București cu 20%. Ucrainenii au stat și la hoteluri de cinci stele".

Însă, cum războiul s-a prelungit, unii au început să închirieze ori chiar să cumpere locuințe. În unele cazuri s-au ocupat de asta companiile pentru care lucrează.

Gabriel Blăniță, reprezentantul companiei imobiliare Colliers: "Am avut practic sute de astfel de cereri pe care le-am gestionat pentru piața de închirieri din București, în special, și zona metropolitană a Bucureștiului. O parte din ei continuă să lucreze remote, ca și cum ar fi în Ucraina, o parte lucrează la sediul companiei din România, iar o parte din ei, aflați în perspectiva de a petrece mai mult timp decât au prevăzut în România, își caută de lucru".

Unii antreprenorii ucraineni și-au relocat aici afacerile și chiar au creat locuri de muncă pentru români.

Octavian Răuță, reprezentantul companiei imobiliare Remaxx: "Deja am cazuri în care am închiriat depozite pentru marfă, am închiriat spații comerciale pentru activitățile lor efective, contracte lungi de trei-cinci ani, adică vor să rămână. Foarte mulți pe partea de HoReCa, restaurante sau magazine cu produse alimente, alții pe magazine universale".

Au fost și cazuri în care ucrainenii nu au declarat ce bani au ori sursa lor. În martie, polițiștii de frontieră au găsit într-o mașină ceasuri, bijuterii, genți, peste 1,6 milioane de dolari și mai mult de 50.000 de euro.

Recent, în portierele unei mașini și între hainele din ea au gasit 800.000 de dolari și peste 450.000 de euro.