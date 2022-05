Cei mici au avut parte, după mult timp, de o zi normală - cu jocuri, mâncare si distracţie.

Refugiaţii din Cernăuţi au format, duminică, cozi lungi, în aşteptarea pachetelor cu mâncare aduse de o asociaţie umanitară din România. Pe lângă alimentele şi bunurile primite, copiii şi mamele lor au avut parte de o surpriză: au fost duşi în excursie.

Autocarul a oprit la 30 de km de Cernăuţi, la un local dintr-o zonă pitorească din Valea Cosminului, unde cei 75 de copii s-au distrat şi au mâncat pe săturate.

Valentin Grădinaru, cofondator Asociaţia In God's Hand: "Scopul nostru a fost să le facem acestor copii o zi normală, am vrut să le distragem atenţia de la problemele cu care ei se confruntă. Le-am spus aici nu e limită, puteţi mânca cât vreţi."

Au fost aduse mingi şi rachete şi nu a durat mult pâna când a început şi joaca.

Petru Grădinaru, preşedinte Asociaţia In God's Hand: "Am jucat volei, tenis, tot felul de activităţi. Am încercat cumva să îi facem să uite de necaz şi să le dăm o fărâmă de bucurie."

Unii s-au strâns în grupuri mici şi au cântat.

Mama cu copii: "Nu am mai avut parte de un picnic de foarte mult timp. Mulţumim foarte mult, am avut o masă caldă atât de bună."

Săptâmâna viitoare, voluntarii vor duce ajutoare în centrele în care sunt adăpostiţi refugiaţii evacuaţi din Mariupol.