Recenzorii încă așteaptă banii pentru munca depusă. „Am stat și până la 11, 12 noaptea ca să ajutăm oamenii”

Reprezentanții primăriilor ridică din umeri și spun că Institutul Național de Statistică trebuie să facă plățile. Iar oficialii institutului anunță că banii vor ajunge la începutul lunii septembrie, după rectificarea bugetară.

Recenzorii își cer drepturile

Magdalena Mănescu a fost recenzor la centrele organizate de Primăria Sectorului 2 al Capitalei. Femeia așteaptă de aproape o lună să primească banii pentru munca depusă. A trimis mai multe solicitări la primărie și a cerut lămuri.

Magdalena Mănescu, recenzor: „În jur de o mie de euro, cam așa ceva am făcut calculul pentru că nu mi s-a întors niciun chestionar și atunci am considerat că sunt corecte. Foarte urât, am lucrat într-un colectiv care părea închegat, am stat și până la 11, 12 noaptea ca să ajutăm oamenii pentru că nu se descurcau online”.

Inclusiv pe grupurile de WhatsApp, special create pentru recenzori, oamenii au întrebat când pot primi banii. Nu au primit răspunsuri din partea organizatorilor, ba mai mult au fost blocați.

Reprezentanții primăriei susțin că astfel de reacții nu aparțin angajaților primăriei, iar grupurile au fost făcute de Institutul Național de Statistică pentru o mai bună coordonare.

Liviu, recenzor: „Durează mult, nici măcar nu am primti un răspuns clar. Fiecare...îți faci planuri, ai niște datorii și probabil vrei să faci niște plăți către diverse persoane. Ca fiecare, trăim într-o societate de consum și consumăm destul de mult”.

Primăriile vor plăti recenzorii după ce INS va trimite banii

Numai în București sunt peste 1.600 de recenzori care au lucrat fie la punctele fixe, fie au bătut din ușă în ușă pentru completarea chestionarului. Primăriile de sector susțin că urmează să facă plățile după ce Institutul Național de Statistică va trimite banii alocați pentru recensământ.

Laurențiu Ștefan, coordonator Primărie Sector 3: „Așteptăm să se valideze toate chestionarele de cei de la INS, urmând ca după validarea chestionarelor aceștia să își primească banii de la noi, de la primărie”.

Demirel Spiridon, secretar general Primăria Sector 6: „Pentru recenzorii din teren, zonele erau împărțite undeva între 600-800 de unități locative. Media de 2,7 pe fiecare unitate”.

Cum sunt plătiți recenzorii

Plata recenzorilor se face în funcție de tipul de chestionar, la un tarif de 7 lei formularul pentru recenzarea persoanelor și 3,5 lei pentru recenzarea locuințelor. Pentru orașele și comunele izolate tarifele sunt mai mari.

Romi Mihărescu, secretar de stat INS: „Plata să se facă printr-o Hotâre de Guvern promovată de INS, cu acordul Ministerului de Finanțate, după rectificarea bugetară care va fi săptămâna aceasta. Cred că începând cu data de 1 septembrie plățile vor fi efectuate de fiecare UAT în parte, respectiv prin fiecare primărie, ca să fie foarte clar”.

Pentru plata recenzorilor s-a alocat suma de 192 de mii de lei.

Dată publicare: 16-08-2022 18:42