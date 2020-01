Reacţiile asistaţilor social din Tg. Mureş, când află de ideea primarului. "Dacă nu avem loc de muncă, să nu avem nici copii?

Primarul din Târgu Mureş, Dorin Florea a stârnit un val de reacţii pe reţelele sociale, după ce a postat un mesaj în care propune un control mai strict al celor care vor să aibă copii.

Primarul oraşului Târgu Mureş, de profesie medic, susţine pe pagina sa de socializare că ar trebui făcute anchete sociale la viitorii părinţi. Iar aceştia să facă dovada unui loc de muncă şi a unei locuinţe. De asemenea, trebuie să aibă o situaţie financiară acceptabilă, un nivel de educaţie minim stabilit prin lege, dar şi vârsta minimă la care un adult să devină părinte.

"Aducerea pe lume a unui copil ar trebui să fie o mare responsabilitate într-un stat civilizat", scrie primarul pe pagina sa de Facebook.

Dorin Florea spune că se confrunta cu un număr tot mai mare de cereri de ajutor sau locuinţe sociale din partea persoanelor apte de muncă, dar care nu vor să lucreze. "În România există multe familii defavorizate şi nu mă refer la persoane cu dizabilități, ci la cei apți de lucru care nu vor să muncească, la cei care aduc pe lume copii cu un singur scop: să aibă o sursă de venit. Aceste medii generează infracționalitate crescută, abandon şi lipsă de educație.", mai scrie primarul.

COSMIN BLAGA, purtător de cuvânt primăria Târgu Mureş: "Am avut cazuri când o femeie cu trei copii fără loc de muncă, fără un venit, a venit să ceară locuinţa/sunt multe familii cu foarte mulţi copii, care nu au venit şi care nu le oferă copiilor condiţiile corespunzătoare, despre acest lucru era vorba şi nu despre interzicerea aducerii copiilor pe lume."

Primarul mai spune că, în cazuri excepţionale, în care un cuplu care nu îndeplineşte condiţiile, va avea un copil, acesta ar trebui să ajungă în grija statului iar indemnizația să nu mai fie acordată părinţilor.

Postările sale au creat însă un val de reacţii. În timp ce unii îl susţin pe edil, alţii s-au declarat scandalizaţi de propunerile lui. În acest cartier din Târgu Mureş, cei mai mulţi trăiesc din ajutoare sociale.

"Sunt drepturile omului şi nu poţi tu să spui că nu permiţi unei persoane să aibă copii", spune un bărbat.

"Eu am patru copii, 17 nepoţi am. Ne-ar fi trebuit să ne ajute domnu' primar, să nu umblăm la gunoaie peste tot, la cerşit cu copiii. Păi dacă nu avem loc de muncă, să nu avem nici copii? Păi ce putem face acuma? Că oamenii sunt tineri şi vor să facă copii."

COSMIN BLAGA, purtător de cuvânt primăria Târgu Mureş: "Dânsul se referă la faptul că aducerea unui copil pe lume şi creşterea, formarea lui, este o mare responsabiliate şi copiii nu trebuie născuţi doar ca să fie o sursă de venit, şi vedem foarte bine în zonele defavorizate unde sunt familii fără educaţie unde au 7, 8, 10 copii şi unde sunt trimişi la cerşit sau fac parte din grupuri infracţionale."

Primarul propune organizarea unei dezbateri pe această temă. Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminării s-a sesizat în urma afirmaţiilor făcute de el.

ASZTALOS CSABA, preşedintele CNCD: "L-am citat pe domnul primar/sub aspectul unei posibile fapte de discriminare printr-un discurs de ură pe criteriul de clasa socială, respectiv etnie. După audieri, colegii vor aprecia dacă s-au depăşit limitele libertăţii de exprimare sau nu."

Edilul va fi audiat săptămâna viitoare.