Reacția lui Raed Arafat în cazul tânărului ars în explozia din Piatra Neamţ şi transferat la Iaşi

Raed Arafat a spus despre cazul tânărului rănit în explozia din Piatra Neamţ şi transferat la Iaşi că ”Nu am ştiut de pacientul respectiv şi nimeni nu m-a întrebat nimic în relaţia cu acest pacient.”

Şeful Departamentul pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, susține că nu a ştiut şi nici nu a fost întrebat de nimeni despre tânărul rănit în urma exploziei de miercuri de la Piatra Neamţ.

Reacția sa a venit după ce presa locală a scris că pacientul a fost transportat la Iaşi pentru că nu s-au găsit locuri în Bucureşti iar informația a fost distribuită pe Facebook de comunitarea ”Corupția Ucide”.

Arafat spune că nu a ştiut nimic despre acel pacient şi nu a fost întrebat despre acesta. "M-am obişnuit să las de la mine şi să închid ochii la câte murdării şi minciuni sunt scrise despre mine şi despre ce fac de către unii şi alţii care se ascund în spatele conturilor de facebook şi comentează de dimineaţa până seara. De această dată chiar este prea mult. Acum câteva minute mi-a ajuns o postare pe site-ul “coruptiaucide” în care sunt acuzat că am cerut să fie lăsat un pacientul cu arsuri la Iaşi 24 de ore", a scris, miercuri seară, pe Facebook, Raed Arafat.

El spune că nu a ştiut nimic despre acel pacient şi nu a fost întrebat despre acesta. "Mincinoşilor, eu am călătorit toată ziua de astăzi, acum am terminat o şedinţă în Norvegia unde mă aflu din partea NATO la un exerciţiu în calitate de preşedinte al comisiei medicale civile. Nu am ştiut de pacientul respectiv şi nimeni nu m-a întrebat nimic în relaţia cu acest pacient. Aşa cum corupţia ucide, minsiunea şi prostia pot ucide şi pot, la rândul lor, face foarte rău unei ţări. Nu ştiu cum vă permiteţi să minţiţi în halul acesta pe site-ul respectiv şi nici măcar să nu verificaţi informaţia pe care o difuzaţi! Sper că aveţi bunul simţ să retrageţi ce aţi scris acolo şi comentariile care se referă la mine în contextul fals pe care l-aţi prezentat altfel cu siguranţă ne vom vedea la instanţă!", a mai scris Arafat.

Potrivit stiri-neamt.ro, tânărul rănit grav în urma exploziei de miercuri a fost transportat la Iaşi cu ambulanţa, relatează news.ro.

"Nu am avut niciun fel de loc la Bucureşti, în cele 3 clinici de referinţă: Floreasca, Spitalul de Arşi şi Bagdasar-Arseni. Personal am vorbit cu domnul Arafat, am vorbit şi cu domnul ministru secretar de stat Călin Alexandru care ne-a spus <Descurcaţi-vă măcar 24 de ore, ca după să încercăm să găsim un loc la Bucureşti>. Bolnavul este grav. Doamna dr. Rotaru, specialistul nostru cel mai bun în chirurgie plastică, opinează pentru 70% suprafaţă corporală. E un bolnav extrem de grav şi ideal ar fi în afară. Greu de conceput la momentul ăsta că-l punem în avion şi-l ducem în Belgia sau în Franţa. Atunci am găsit înţelegere la colegii de la Iaşi, după ce noi am făcut aici tot ce trebuie, să meargă la Iaşi. Acum vine Ambulanţa, cu medic, cu tot ce trebuie, şi-l dirijăm la Iaşi cu acceptul colegilor noştri de acolo", a declarat managerul Spitalului Judeţean de Urgenţă din Piatra Neamţ pentru stiri-neamt.ro. Conform sursei citate, managerul a afirmat că pacientul nu a putut fi transportat mai repede întrucât era la tomograf, iar ulterior elicopterul nu se mai putea ridica.

Comunitatea ”Corupția Ucide” și-a cerut scuze

”Comunitatea Corupția Ucide dorește să facă următoarea precizare referitoare la maniera în care a fost relatată situația tânărului ars în urmă exploziei din Neamț. Noi doar am preluat o știre, fără să verificăm din mai multe surse (pentru că la acel moment nu exista alta, iar situația tânărului era destul de gravă) şi am corectat imediat ce am fost atenționați. Remarca prin care un oficial al statului le cerea medicilor să aștepte 24 de ore pentru a găsi un loc disponibil la un spital din țară pentru victimă nu îi aparține lui Raed Arafat ci unui alt secretar de stat.

Situația tânărului rămâne critică si demersurile necesare pentru ca acesta să ajungă în străinătate pentru tratament sunt contracronometru. Ne cerem scuze tuturor celor care ne urmăresc pentru informația eronată furnizată mai devreme.Îngrijorarea noastră este justificată, din cauza precedentelor din cazurile cu arși grav, în care autoritățile române, inclusiv domnul Arafat, au prezentat informații incorecte și incomplete. #AvemDeToate” este mesajul publicat pe Facebook.

