Reacția lui Nelu Tătaru după ce ICCJ a decis că va rămâne sub control judiciar. Planul de „avarie” al fostului ministru

Chirurgul insistă că este nevinovat și a cerut permisiunea să se întoarcă în spital. Fără succes, însă.

Nelu Tătaru: „Nu cred că sunt un pericol public în acest moment încât să nu-mi pot face meseria, să nu pot părăsi țara și. Nu am făcut nimic în această lună prin care să arăt că aș încurca ancheta. Sunt afectați pacienții mei. Eu am ales după perioada în care am fost ministru să mă întoc la Huși tocmai pentru acești pacienți. Județul Vaslui nu are o clinică medicală privată în care să merg în acest moment. Dacă nu voi reuși să mă întorc la spital voi încerca să-mi deschis un cabinet privat”.

Doctorul respinge acuzațiile de luare de mită pentru care a fost plasat sub control judiciar 60 de zile, perioadă în care nu are voie să iasă din țară fără acordul procurorilor anticorupție și nici să profeseze. Fostul ministru al Sănătății susține că imaginile surprinse de ofițerii DGA în cabinetul său ar dovedi doar că i s-au oferit bani, nu și că ar fi acceptat vreo recompensă.

Urmărește Știrile PRO TV pe canalul de social media preferat: