Reacția lui Godină, după ce un deputat PSD a fost amenințat în secția de poliție

Deputatul PSD Petre Manole a scris pe Facebook că a fost amenințat în Secția de Poliție Nr. 1 din Capitală, unde fusese chemat de un apropiat taximetrist, agresat la rândul său de un grup de indivizi.

Politicianul a relatat întregul incident pe Facebook, iar Marian Godină i-a comentat: “Amnistie și grațiere”, făcând referire la ordonanța de urgență de amnistie și grațiere care a intrat oficial pe agenda de lucru a Guvernului Dăncilă.

Relatarea completă:

"Sunt chiar acum la Sectia de Politie nr 1. Ascult cum sunt amenintat de 3 indivizi: te omor, cutite, iesi afara sa vezi tu, etc.

Am venit aici pentru ca o ruda, lovita si amenintata, m-a sunat - e dreptul sau legal sa faca asta. Mi-a spus ca 3 barbati il ameninta in sectia de politie si ii e frica pentru ca politistii asista pasivi. Am pus totul pe seama panicii: poate e speriat, poate exagereaza.



In zona de relatii cu publicul, in fata politistului de serviciu sunt amenintat la randul meu.



Daca depun o plangere, nu pot aduce probe audio-video pentru ca - mi se spune - supravegherea in interiorul sectiei e doar video nu si audio.



Dar cazul meu e simplu. Nu mi-e frica. Ce fac insa altii, mai vulnerabili, in alte cazuri? Le influenteaza amenintarile declaratiile pe care le fac? Sigur ca da. E normal sa te temi pentru siguranta ta IN sectia de politie? Sigur ca nu.



O sa adresez o intrebare Ministrului de Interne: cate sectii au supraveghere audio-video? Cate nu au? Cum putem sa remediem situatia?



Este imperativ sa rezolvam aceasta problema. Daca ea exista la Sectia nr 1, in centrul Bucurestiului, sigur exista si in alte parti.



Increderea cetateanului in institutii este o lozinca ridicola daca ajungi sa fii amenintat in sectia de politie."

În urma incidentului, poliția a remis Știrilor Pro TV un comunicat în care relatează incidentul din secția de Poliție nr. 1.

"La data de 22.12.2018, Secția 1 Poliție a fost sesizată prin apel 112 de către un bărbat, șofer la o companie de taxi , cu privire la faptul că fost agresat fizic de către un client pe care l-a transportat la o adresă de pe raza sectorului 1.



La fata locului, agenții de siguranță publică au identificat persoana indicată de reclamant, un bărbat aflat vădit sub influența băuturilor alcoolice. Din primele verificări a rezultat faptul că, taximetristul l-a transportat pe acesta și pe un prieten al său la o adresă aflată în zona de competență a Secției 1 Poliție, iar la aproximativ o jumătate de ora, după ce preluase și alți clienți, a fost direcționat înapoi la adresa de către dispeceratul firmei de taxi, întrucât se reclama pierderea unui telefon mobil.



Taximetristul a verificat împreuna cu clientul interiorul mașinii, dar telefonul nu a fost gasit, după care, clientul, l-ar fi lovit cu palma pe angajatul companiei de taxi. Bărbații au fost conduși la subunitate de poliție , unde s-a prezentat și un alt bărbat, care și-a declinat o calitate oficială, s-a recomandat prieten al persoanei vătămate și care a insistat sa fie de fata la audierea persoanelor implicate.



Având în vedere că acesta nu era apărător ales al vreuneia dintre persoane și nici reprezentant legal, nu i s-a permis accesul. Ulterior, persoana a afirmat ca ar fi fost amenințată in holul secției de către bărbatul reclamat de către prietenul său, dar a refuzat sa depună plângere in acest sens.



Angajatul companiei de taxi a formulat plângere pentru lovire sau alte violente", se arată în comunicat.

Internauții au reacționat imeiat la postarea publicată de politician. Postarea sa a strâns peste 350 de comentarii și peste 166 de redistribuiri.

